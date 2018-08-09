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摩托罗拉与美国运营商Verizon推出首款5G智能手机

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-09 04:00

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（原标题：Verizon and Motorola Unveil the First U.S. 5G Smartphone―Sort Of）

摩托罗拉与美国运营商Verizon推出首款5G智能手机

科技传媒网讯 网易科技新闻8月3日消息，据《财富》网站报道，过去几年，各国无线运营商一直在大力宣传速度惊人的5G技术，这将是一次昂贵的网络升级。现在，美国首部与5G技术兼容的智能手机问世了――或者说差不多了。

美国时间周四，美国移动运营商Verizon和摩托罗拉发布了新款智能手机Moto Z3, 8月16日将以480美元的价格上市。但就目前而言，这款新手机仍只能连接现有的3G和4G LTE网络。明年，当Verizon的5G移动网络也准备就绪时，Moto Z3将会有一个扩展模块可以使用，其中搭载一块5G调制解调器（如下图）。但周四，这两家公司没有透露该5G“Moto mod”模块的价格。

摩托罗拉与美国运营商Verizon推出首款5G智能手机

尽管如此，在率先将5G手机推向市场的这场竞争中，Moto Z3仍让目前是联想子公司的摩托罗拉遥遥领先。三星和苹果等竞争对手尚未推出能支持5G技术的智能手机机型，但它们可能会在未来半年推出这类手机。

与此同时，Verizon及竞争对手AT&T、T-Mobile和Sprint都在竞相向用户提供5G服务。到目前为止，Verizon主要专注于使用5G技术提供有线、家用互联网和有线电视服务。今年迄今为止，该公司已宣布在美国洛杉矶、萨克拉门托和休斯顿进行5G网络的试运行，但此前并未过多谈及5G智能手机。本周，汉斯・韦斯特伯格(Hans Vestberg)接替洛厄尔?麦克亚当(Lowell McAdam)担任Verizon首席执行官，重新强调要通过5G技术来扩大该公司的网络优势。

Verizon无线网络负责人尼古拉・帕尔默(Nicola Palmer)在一份声明中表示：“Verizon在5G技术的开发和部署中处于领先地位。我们始终坚持不懈地致力于提供最好的4G网络，这是将5G推向市场的完美基础。正如我们喜欢说的，我们不等待未来，我们开创未来。”

这一说法可能会引起其它公司的争论。本周，T-Mobile首席执行官约翰・莱格尔(John Legere)重申了他的公司计划今年在美国30个城市启动5G移动网络，从纽约、洛杉矶、达拉斯和拉斯维加斯开始，最终将在2020年将5G网络覆盖美国全国。

周三，莱格尔在一次分析师电话会议上表示：“我们的5G网络将利用600兆赫兹频段，同时利用4G和5G带宽实现双连通性，并将在2019年为首批5G智能手机做好准备。”莱格尔还表示，Verizon与Sprint合并的一个原因就是为了加快5G的部署。

与此同时，AT&T上月表示，该公司有望在年底前在12个市场的部分地区推出5G服务。（刘春）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217056-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:手机智能手机5G运营商摩托罗拉

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