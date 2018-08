摩托罗拉与美国运营商Verizon推出首款5G智能手机

(原标题:Verizon and Motorola Unveil the First U.S. 5G Smartphone—Sort Of)

科技传媒网讯 网易科技新闻8月3日消息,据《财富》网站报道,过去几年,各国无线运营商一直在大力宣传速度惊人的5G技术,这将是一次昂贵的网络升级。现在,美国首部与5G技术兼容的智能手机问世了——或者说差不多了。

美国时间周四,美国移动运营商Verizon和摩托罗拉发布了新款智能手机Moto Z3, 8月16日将以480美元的价格上市。但就目前而言,这款新手机仍只能连接现有的3G和4G LTE网络。明年,当Verizon的5G移动网络也准备就绪时,Moto Z3将会有一个扩展模块可以使用,其中搭载一块5G调制解调器(如下图)。但周四,这两家公司没有透露该5G“Moto mod”模块的价格。

尽管如此,在率先将5G手机推向市场的这场竞争中,Moto Z3仍让目前是联想子公司的摩托罗拉遥遥领先。三星和苹果等竞争对手尚未推出能支持5G技术的智能手机机型,但它们可能会在未来半年推出这类手机。

与此同时,Verizon及竞争对手AT&T、T-Mobile和Sprint都在竞相向用户提供5G服务。到目前为止,Verizon主要专注于使用5G技术提供有线、家用互联网和有线电视服务。今年迄今为止,该公司已宣布在美国洛杉矶、萨克拉门托和休斯顿进行5G网络的试运行,但此前并未过多谈及5G智能手机。本周,汉斯·韦斯特伯格(Hans Vestberg)接替洛厄尔?麦克亚当(Lowell McAdam)担任Verizon首席执行官,重新强调要通过5G技术来扩大该公司的网络优势。

Verizon无线网络负责人尼古拉·帕尔默(Nicola Palmer)在一份声明中表示:“Verizon在5G技术的开发和部署中处于领先地位。我们始终坚持不懈地致力于提供最好的4G网络,这是将5G推向市场的完美基础。正如我们喜欢说的,我们不等待未来,我们开创未来。”

这一说法可能会引起其它公司的争论。本周,T-Mobile首席执行官约翰·莱格尔(John Legere)重申了他的公司计划今年在美国30个城市启动5G移动网络,从纽约、洛杉矶、达拉斯和拉斯维加斯开始,最终将在2020年将5G网络覆盖美国全国。

周三,莱格尔在一次分析师电话会议上表示:“我们的5G网络将利用600兆赫兹频段,同时利用4G和5G带宽实现双连通性,并将在2019年为首批5G智能手机做好准备。”莱格尔还表示,Verizon与Sprint合并的一个原因就是为了加快5G的部署。

与此同时,AT&T上月表示,该公司有望在年底前在12个市场的部分地区推出5G服务。(刘春)

