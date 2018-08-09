GoPro第二季度营收2.83亿美元 净亏3727万美元

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月3日消息，GoPro（NASDAQ:GPRO）今天公布了截至6月30日的2018财年第二财季财报。报告显示，公司该季度营收为2.83亿美元，去年同期为2.97亿美元，同比下滑5%；按美国通用会计准则计（GAAP），净亏损为3727万美元，去年同期为净亏损3054万美元；合摊薄后每股亏损为0.27美元，去年同期为每股亏损0.22美元。

按非美国通用会计准则计（Non-GAAP），净亏损为2084万美元，去年同期为净亏损3054万美元；合摊薄后每股亏损为0.15美元，去年同期为每股亏损0.09美元。

其它主要财务数据：

・GAAP毛利润率为29.5%，去年同期为利润率35.6%；Non-GAAP毛利润率为30.8%，去年同期为利润率36.2%。

・调整后未计利息、税项、折旧及摊销前的亏损（EBITDA ）为870万美元，去年同期为利润512万美元。

・截至季度末，公司手持现金及现金等价物共计1.15亿美元，截至去年末为2.03亿美元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217057-1.html

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