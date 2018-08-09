动视暴雪第二季度营收16.41亿美元 净利4.02亿美元

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月3日消息，动视暴雪（NASDAQ:ATVI）今天公布了截至6月30日的2018财年第二财季财报。报告显示，公司该季度营收为16.41亿美元，去年同期为16.31亿美元，同比增长1%；按美国通用会计准则计（GAAP），净利润为4.02亿美元，去年同期为净利润2.43亿美元，同比增长65%；合摊薄后每股利润为0.52美元，去年同期为每股利润0.32美元，同比增长62%。

按非美国通用会计准则计（Non-GAAP），摊薄后每股利润为0.62美元，早前预期为0.46美元，去年同期为每股利润0.55美元，同比增长13%。

截至季度末，公司手持现金及现金等价物共计48.57亿美元，截至去年末为47.13亿美元。

业绩预期

2018年第三季度，营收预计为14.90亿美元。GAAP摊薄后每股利润预计为0.16美元，Non-GAAP摊薄后每股利润预计为0.37美元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217058-1.html

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