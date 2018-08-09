易读|余承东：大胆预测未来智能机市场将只剩2-3家,余承东 智能手机 智能机 华为 易读
科技传媒网讯 网易科技新闻 8月3日消息，华为今天在总部沟通了2018年上半年消费者业务业绩沟通会。华为消费者业务CEO余承东又大胆预测未来全球智能手机市场将只剩2-3家。
早在几年前，余承东就预测未来智能手机市场将只能3-4家。而来自IDC的数据也显示，TOP5玩家占据市场份额接近了70%，市场份额逐渐向TOP5玩家集中，基本符合余承东的预测。
但这次余承东再次改口，他认为未来几年中国部分玩家都会消失掉，有可能两家手机市场份额合并成一家手机厂商的份额。“以前我预测未来智能手机市场将只能3-4家，现在我大胆预测未来全球智能手机市场将只剩2-3家。”（崔玉贤）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217059-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。
HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作
易读|余承东：大胆预测未来智能机市场将只剩2-3家,余承东 智能手机 智能机 华为 易读
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。