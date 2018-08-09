易读|余承东：大胆预测未来智能机市场将只剩2-3家

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月3日消息，华为今天在总部沟通了2018年上半年消费者业务业绩沟通会。华为消费者业务CEO余承东又大胆预测未来全球智能手机市场将只剩2-3家。

早在几年前，余承东就预测未来智能手机市场将只能3-4家。而来自IDC的数据也显示，TOP5玩家占据市场份额接近了70%，市场份额逐渐向TOP5玩家集中，基本符合余承东的预测。

但这次余承东再次改口，他认为未来几年中国部分玩家都会消失掉，有可能两家手机市场份额合并成一家手机厂商的份额。“以前我预测未来智能手机市场将只能3-4家，现在我大胆预测未来全球智能手机市场将只剩2-3家。”（崔玉贤）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217059-1.html

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