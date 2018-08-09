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易读|余承东：华为手机上半年发货量超9500万台

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-09 10:00

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易读|余承东：华为手机上半年发货量超9500万台


科技传媒网讯 网易科技新闻 8月3日消息，华为今天在总部沟通了2018年上半年消费者业务业绩沟通会。华为消费者业务CEO余承东讲述了华为手机各产品系列的业绩。他表示，华为手机2018年上半年发货量超过了9500万台，500美元以上的高端机占到了全球市场份额的16.4%，未来几年目标是全球第一，占全球市场份额30%以上。

高端机与友商相比还有差距

余承东介绍了华为Mate、P和nova系列以及荣耀的成绩。据余承东介绍，华为Mate10系列已经突破1000万台，P20系列上市四个月全球发货量900万台。

“我们认为P20系列有可能超越1500万台，达到1600万台。”余承东表示。

在华为的nova系列方面，全球nova星人累计超过5000万台，2018年上半年nova系列发货量同比增长60%。

而荣耀，在2018年上半年荣耀手机保持中国互联网手机销量和销售额冠军。荣耀10上市两个月全球发货量突破300万台。

在零售新升级方面，华为全球零售店已经建了5万多家，全球体验店已经建成了3500家以上，2018年全球零售店将会新增加1万家，2018年全球体验店将会增加700家。

“但与友商相比还是有差距，尤其在高端机方面，人家单款高端机销售可过亿。”余承东表示。

未来目标全球市场份额超30%

具体到2018年手机成绩来说，余承东表示2018年上半年华为手机全球发货量超过9500万台，500美元以上的高端智能手机市场份额占到了16.4%，同比增长了3.6%。华为的P系列和Mate系列销售收入同比增长了45%。

从各个区域来看，2018年上半年华为大中华区同比增长了37%，EMEA同比增长了73%，亚太地区同比增长了46%，美洲地区同比增长了52%。

根据全球四大分析机构IDC、Canalys、SA和Counterpoint报告显示，华为全球智能手机出货量2018年第二季度首次跻身全球第二，超越了苹果。

对于这个市场份额，余承东表示，华为未来希望做到全球第一，这个全球第一是希望能够占全球市场份额30%以上，而不是现在的20%。

“对内对外，我都想说我们不在乎市场份额，如果想要做到市场份额第一，很快就可以做到。但这不是我们所追求的方向，我们是希望用户口碑和体验增长。”余承东表示。（崔玉贤）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217060-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:手机华为余承东华为手机发货量

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