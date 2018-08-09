滴滴和蚂蚁金服联合收购？ofo高管回应：脑子呢

滴滴和蚂蚁金服联合收购？ofo高管回应：脑子呢,滴滴 小黄车 蚂蚁金服 阿里巴巴

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月3日消息，据媒体报道，滴滴与蚂蚁金服联合出资收购，作价14亿美元，同时还将另外承担ofo 2亿美元的债务。

ofo联合创始人于信回应称，“总想搞个大新闻，可惜是个假新闻，官方声明我都不想发了，太假了，稍微动动脑子。”

此前，有知情人士对网易科技称，ofo和滴滴的收购谈判正在进行中去，而滴滴出价低于戴威的预期是阻碍收购的关键阻碍。36氪称，滴滴创始人程维对ofo的预期收购价格只有15亿美元左右，约为美团收购摩拜（27亿美金）的一半；阿里巴巴对ofo的收购价则更低。

但对于该消息，ofo联合创始人于信回应称收购是“不存在的事”。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217061-1.html

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