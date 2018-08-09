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易读|西瓜视频进军自制综艺 将投入40亿打造移动原生IP

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-09 12:00

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易读|西瓜视频进军自制综艺 将投入40亿打造移动原生IP


科技传媒网讯 网易科技新闻 8月3日消息， PUCG短视频平台西瓜视频正式宣布全面进军自制综艺领域，未来一年西瓜视频将投入40亿，打造移动原生综艺IP。

据悉,这是西瓜视频首次进军内容制作领域,将业务拓展到了内容产业的上游――专业内容制作和IP打造。西瓜视频总裁张楠表示，选择自制综艺主要是基于用户的需求：“在西瓜视频平台上，用户对综艺内容消费需求很强烈，并且在看完短视频片段后会去寻找完整的长视频内容观看，我们称之为‘短带长’。基于这些需求，我们打算尝试制作更加移动化的综艺节目。”

去年年底，西瓜视频就曾推出西瓜出品计划，鼓励高质量的短视频内容创作，共同招商。张楠表示，这部分探索为西瓜视频制作移动原生综艺奠定了基础。他认为，目前移动端已经成为综艺消费的主场景。

但目前的综艺，大多还是电视台综艺在移动时代的‘移民综艺’。”张楠称，“电视时代，综艺节目是固定时间、固定地点的一种节目形式，PC时代，只要有电脑、有网络，用户可以随时观看自己喜欢的综艺。而到了移动时代，消费场景进一步移动化、碎片化，人们可以随时随地用手机观看视频内容。但在这一大背景下，目前的综艺节目设计，仍然延续了电视时代的思路。最多也就是加入了一些诸如弹幕、短视频宣发等方向的尝试。”

在西瓜视频看来，移动时代的综艺应该更“原生”、“智能”，从节目的视听语言、互动性，乃至节目兴奋点的设置上，都应该更多地考虑移动端的消费场景，这也是西瓜视频进军自制综艺领域的主要探索方向。

西瓜视频是字节跳动旗下的一款个性化推荐视频APP。官方资料显示,西瓜视频的用户规模已经突破3亿，日均播放量超过40亿，日人均使用时长超过70分钟。

据了解，目前西瓜视频首档综艺《头号任务》，将由西瓜视频联合银河酷娱共同打造，湖南卫视主持人汪涵则将作为节目的主嘉宾。未来，西瓜视频也将和更多电视台及优质内容制作公司开展合作。（彭丽慧）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217063-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:综艺IP短视频张楠

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