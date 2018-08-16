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苹果谷歌在韩国赚钱却少交税，韩国国内公司不满

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-16 01:22

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（原标题：South Korea wants to tax global companies like Apple and Google）

苹果谷歌在韩国赚钱却少交税，韩国国内公司不满

科技传媒网讯 网易科技新闻8月3日消息，据韩国媒体报道，韩国政府将迅速采取行动对谷歌苹果亚马逊和其他IT跨国公司征税。此前外界批评这些公司在韩国每年营收达到数十亿美元，但从来不纳税，韩国政策制定者和议员开始更多关注此事。

Naver、Kakao和其他韩国公司多年来一直抱怨“竞争环境不公平”，认为外国公司也应对他们在韩国产生的营收缴纳企业所得税。韩国《公司税法》规定，跨国公司如果在韩国有常设机构，就必须纳税。不过该法律给这些公司提供了避税的漏洞，如果他们的总部在其他国家如美国、中国和爱尔兰，即使他们的韩国业务快速增长也不需要纳税。

这引发对这些公司业务规模很大，但对韩国纳税和企业社会责任活动贡献很少的批评。亚马逊是瞄准韩国市场的IT跨国公司之一，最近开始免运费向韩国客户销售商品。谷歌和苹果从应用软件销售中获得巨额利润，例如谷歌还积极扩大韩国业务，推出了车载信息娱乐应用Android Auto。

这导致韩国国内公司对“反歧视”的不满，他们被迫遵守各种法规和纳税，同时还要面临跨国公司越来越激烈的竞争。韩国执政党共同民主党的政策顾问Ahn Jeong-sang表示，急需推出制度措施解决互联网跨国公司纳税问题，“按照当前法律，预设或辅助机构不被认定为跨国公司在韩国的分支机构，这给他们避税起了作用。由于数字经济的特殊性，常设机构的概念需要扩大，以便政府可获得对他们征税的权力。”

他强调，应该考虑这些公司提供服务的客观地点和对象，例如，当公司的缓存服务器位于韩国，就应视为他们的营业机构也在韩国。位于本地的缓存服务器用于在本地临时存储互联网内容，这种服务器很重要，因为IT跨国公司无法一直从其他国家的服务器调取高清海量内容。韩国财政经济部称，他们的官员参加了OECD（经合组织）的工作组，讨论了针对IT跨国公司的税收政策。

韩国公司的高管称，政府应该更积极地确立有效措施，因为他们的商业环境日益困难。首尔一家IT公司的高管表示：“太多法规只针对国内公司，对韩国公司的歧视在恶化。例如，谷歌不透露韩国的营收，将巨额广告收入转回总部。我们希望有公平的税收制度。”

然而谷歌韩国公司称，他们遵守了韩国法律和法规，“谷歌遵守韩国的法律并缴纳了所有应交税。有关谷歌韩国营收和利润的信息，公司都定期向韩国税务机构报告。”（木秀林）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217075-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:亚马逊苹果谷歌韩国跨国公司

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