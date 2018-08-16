易读|阿里打假联盟成员破百 微软苹果LV等加入

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月3日消息，阿里巴巴打假联盟今日宣布成员已经突破100位。这个来自全球16个国家和地区，覆盖包括奢侈品、珠宝、服饰、智能设备等12个行业，由微软、苹果、LV等品牌组成的打假实干体，一年多来绞碎了247个制售假团伙，协助执法机关抓获300余人，涉案金额近10亿元。

本次阿里巴巴打假联盟公布的最新数据显示，这105位联盟成员中既包括Microsoft、阿迪达斯、LV、波司登等家喻户晓的品牌，还有全球知名的从事安全试验和鉴定的专业认证机构UL。

连同已经签订过打假合作备忘录的31省行政执法机构、早已成为打假推动力的数据技术，和搭建快速处置知产投诉的“知产快车道”，以及输出打假能力的共治共享课堂等力量，阿里表示这已经形成打假共治系统形成闭环。

阿里巴巴打假联盟最新打假成果显示，目前，已有安利、茅台、五粮液、小米、斯伯丁、西部数据等几十位联盟成员与行政执法机关、阿里展开了线上线下打假合作。2017年1月至2018年上半年，AACA成员向全国公安机关共推送涉假线索近200条，开展了112次线下行动，捣毁窝点数247个，协助逮捕涉案人员300余人，涉案金额近10亿元。

据悉,2017年1月，阿里巴巴打假联盟（AACA）在杭州宣布成立。3个月后发布《联合公报》，30家全球品牌作为联盟成员首次集体亮相，明确提出以“让假货无处藏身”为使命，共建一个全球24小时无时差打假共同体。

2017年9月，打假联盟成立咨询委员会，作为联盟“智囊团”为“像治理酒驾一样治理假货”提供思路与解决方案。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217078-1.html

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