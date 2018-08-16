易见|余承东：要有王者之气 我的团队在任何领域都要成为王者

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崔玉贤/文

一如既往的，华为业绩表现较好时，总会低调宣传。2018年上半年的业绩报告，华为做了最为低调的处理，没有公布各大BG的具体收入和增长比例。华为消费者业务虽然召开了媒体沟通会，但并未透露太多收入和利润方面的数据。

即便如此，余承东仍然不断爆出金句，给足了媒体想要的信息点。

以下是网易科技总结的2018年上半年业绩沟通会，余承东的金句：

1）华为市场份额成为全球第一是历史发展必然，未来的目标，希望销量第一，销售收入也是第一。华为全球第一，市场份额得超过30%，而不是现在第一的20%多。未来部门中国手机玩家会消失，全球手机市场将只剩2-3家。

2）华为下半年发布的芯片，将遥遥领先高通845和苹果的芯片。

3）华为的厚积薄发：需要一步步构筑华为长期的核心能力，而核心能力不是靠广告、靠忽悠、靠吹牛、靠炒概念。茶壶里有一壶水才能倒出来一杯水。茶壶里只有一杯水，只能倒出几滴。

4）上市可以让很多企业一夜暴富，但华为发展三十年来没有选择上市，因为更看重长远。

5）王者之气，我的团队无论做什么领域，都要成为该领域的王者。

苹果万亿市值华为还有课要补

苹果万亿市值刷屏的时候，正好是华为消费者业务2018年上半年媒体沟通的前夜。而此前几大第三方分析机构数据显示，2018年Q2，华为全球智能手机出货量超越苹果首次跻身全球第二。这是七年来三星和苹果联合占据全球智能手机排行前两名的格局首次被打破。

而余承东早在2013年就提出的“三年超过苹果，五年超过三星”的口号（余承东也因此被戏称为“余大嘴”），也实现了部分。

因此，在这次业绩沟通会上，余承东也笑称：大家都叫我余大嘴，说我爱吹牛，但我每次吹牛都是能完成。

华为方面透露，2018年上半年消费者业务的出货量超过9500万台。而今年华为手机的目标是2亿台，余承东表示这个目标无压力。

但同时，余承东也看到，虽然华为在销量上超过了苹果，但苹果的销售额仍是第一。

“苹果的高端机占比很高，比如华为一款旗舰机能卖到1500万-1600万台，跟苹果一台手机卖近亿台相比有差异。”余承东清醒的认识到。

不过，需要提醒的是华为2018年上半年高端机市场份额同比提升了3.6%：华为在全球500美元以上高端智能手机市场的份额提升至了16.4%。

华为消费者业务的人表示：不容易啊，这个数据，我们也在慢慢提升。

对于苹果万亿市值这个话题，余承东表示苹果的优势是建立了自己的生态体系，华为也在逐渐构建自己的生态体系。

“华为也在构建自己的生态，基于安卓系统，打造华为的生态能力，这是我们要做的。比如，优化系统，换心脏手术。”余承东。

除了生态体系之外，余承东认为华为在通信技术、5G、拍照、续航和AI芯片方面有优势。尤其是AI芯片，2018年下半年华为将发布一款首个采用7nm的芯片：麒麟980。

“华为下半年发布的芯片，将遥遥领先高通845和苹果的芯片。”

按照华为现在的增长趋势，可能会在2019年第四季度实现全球市场份额的第一。对此，余承东表示：华为市场份额成为全球第一是历史发展必然，未来的目标，希望销量第一，销售收入也是第一。

在任何领域都要成为王者

今年7月份时华为手机出货量已经突破了1亿台，这个数据显示从2013年到2018年华为出货量增长了50倍多，对于这个增长，余承东认为这是厚积薄发的结果。

“华为始终坚持致力于提供消费者喜爱的创新领先的产品，体验好是核心，华为通过构筑核心能力，打造超出消费者期望的产品。”余承东表示。

所谓的厚积薄发是华为持续在研发创新方面的投入。2017年度，中国企业研发投入前15强中，华为以103.63亿欧元的研发投入名列榜首。创始人任正非撰文“为祖国百年科技振兴而努力奋斗”中透露，华为每年的研发投入中，70%用于产品开发，20%~30%用于研究和创新，且未来几年华为的研发投入要保持在100~200亿美元之间。

因此，余承东表示华为在一步步构建长期的核心能力。“核心能力不是靠广告、靠忽悠、靠吹牛、靠炒概念，华为靠构筑长期、持续的核心能力积累，实现厚积薄发。”

除此之外，大家都知道华为是2B业务起家，2011年开启2C业务。一个2B企业做2C业务并无太多经验可循。但如今华为消费者业务取得了华为三分天下有其一的成绩。

对于这个成绩，余承东表示很感谢任正非的胸怀，给了消费者业务很大的自由度。

“就像一个很好的小树苗，在一个大树下面成长，可能，不但长不了小树苗，连一颗草都没有。”余承东举例道，“在华为B2B强大的基因引导下，让我们在B2C行业独立运作。所以，终端公司在华为内部是相对独立运作的，包括财经、流通、供应链、研发、销售、营销服务等各个环节，都是独立的。”

另外，华为消费者业务在选拔领导干部时，也需要有突破性，能够很强的学习能力，能够给自己大脑重新焕发新的东西。

“团队进取心非常重要，要有清晰的战略方向和强大的执行力。”余承东表示，“要有王者之气，我带领的团队，无论做什么领域，都要成为该领域的王者。”

对于这个要求，余承东曾经反复提到过这样一句话：取法其上，得乎其中；取法其中，得乎其下。因此，余承东在要求做产品时一定要做“甩别人一条街、两条街”的产品。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217079-1.html

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