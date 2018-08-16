传滴滴出行和蚂蚁金服联合收购ofo 谈判正在进行中

科技传媒网讯 网易科技新闻8月4日消息，据国外媒体报道，据一位知情人士透露，中国打车服务巨头滴滴出行和阿里巴巴旗下蚂蚁金服，正就联合收购共享单车初创公司ofo与ofo进行谈判，这项收购可能让ofo估值达到20亿美元。

这笔交易将标志着，中国一度蓬勃发展的共享单车服务行业进入整合的最新阶段。在中国共享单车服务行业，许多初创企业在争夺主导重要城市市场的竞争中已经消耗了数亿美元。在这一过程中，成千上万辆共享单车在一些城市大街小巷随处可见。

这笔交易将让阿里巴巴投资的ofo，更加深入地融入这家电子商务巨头的生态系统。就在几个月前，ofo的竞争对手摩拜单车以27亿美元被即时在线服务提供商美团点评收购。腾讯是摩拜单车的投资者。

消息人士表示，已经持有ofo股份的滴滴出行已聘请一家第三方机构对这家初创公司的业务和财务进行尽职调查，在尽职调查完成后发现ofo的业务比预期糟糕，那么该收购报价可能会下调，甚至可能被取消。

滴滴出行和蚂蚁金服的发言人拒绝置评，而ofo没有立即回应置评请求。

软银集团是滴滴出行和阿里巴巴的股东，去年这家日本科技巨头还与ofo合作，让ofo的共享单车服务进军日本。

除了在中国市场进行激烈的竞争之外，摩拜单车和ofo还在海外大举扩张。总部位于北京的ofo在其网站上表示，该公司在20多个国家经营着1000多万辆共享单车。

不过，近几周的媒体报道称，ofo已经缩减或关闭了在澳大利亚和印度等市场的业务。

今年3月份，ofo表示获得8.66亿美元一轮融资，这轮融资由阿里巴巴领投，这也被认为是一家共享单车初创公司截至当时能够一次性获得的最大额度融资。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217080-1.html

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