60岁了！NASA诞生竟因苏联的“第二月球”和太空犬

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科技传媒网讯 网易科技新闻 据国外媒体CNET报道，美国航空航天局（NASA）诞生于20世纪50年代，从立法上确立了NASA地位的法案由美国第34任总统艾森豪威尔签署后生效。美国为什么要创建NASA？苏联发射“第二月球”等成绩让美国倍感焦虑。NASA创立过程曲折并持续数月，期间还发生了一次令美国尴尬不已的太空爆炸事故。

1958年7月29日，美国当时的总统德怀特・艾森豪威尔签署了《美国国家航空航天法案》，为几个月后即10月1日NASA的正式创立铺平了道路。

创立NASA的动力始于一个震惊美国的消息。1957年10月4日，苏联领先美国通过一枚由洲际弹道导弹改装的运载火箭发射了人类首颗人造卫星Sputnik-1。苏联将这一成功描述为向地球发射了“第二个月球”。

在1992年一场有关《美国国家航空航天法案》起源的口述历史研讨会中，当时在麻省理工学院工作的物理学家兼工程师盖伊・史蒂夫（Guy Stever）回忆道，“Sputnik-1是一个奇迹：你可以在后院看到它。”

那是冷战早期，这次成功发射展现了苏联的技术实力和军事影响，令美国人十分焦虑。

1958年曾担任参议院航空航天局特别委员会办公室主任的杰拉尔德・西格尔（Gerald Siegel）在1992年的研讨会上补充道，“我记得我们中有个人说，让我们担心的不是卫星，而是送它上天的背后技术。如果能够发射这么庞大的导弹，他们就可以轻松地发射热核弹。”

Sputnik-1卫星升空一个月后，苏联通过R-7洲际弹道导弹把更大、更重的Sputnik-2卫星发射升空，一道搭乘的是一只名为Laika的太空犬。苏联这次成功引发了美国更大的恐慌。

口述历史研讨会中，当时的参议院职员格伦・威尔逊（Glen Wilson）回顾，“第一颗Sputnik比我们计划中的卫星重近九倍。我们感到一种紧迫和危机感。”

1957年12月6日，在面向全球的现场直播期间，美国发射的Vanguard TV-3卫星发生猛烈爆炸，这次失败的任务就好像在伤口上再撒了一把盐。

此时，艾森豪威尔已经发布创建民用航天机构的首个公开声明，而当时得克萨斯州雄心勃勃的民主党参议员林登・约翰逊（Lyndon Johnson）响应了这一呼吁。他精通于立法事务，并以此闻名。五年后他当选为总统。

Sputnik-2发射数周后，为了抗衡苏联取得的成功，国防部成立了高级研究计划局（Advanced Research Projects Agency）。ARPA研发的ARPANet网络是互联网的前身。该计划局后来发展成如今的国防高级研究计划局（DARPA），并研发了众多被人们津津乐道的高新技术和产品。

艾森豪威尔等人深谙创建民用航天机构的必要性。

1958年曾担任约翰逊国家安全高级顾问的艾伦娜・加洛韦（Eilene Galloway）表示，“太空研究将带来诸多益处，尤其在通信、气象和导航领域。在国防部法律的管辖下，我们没法做这些事。我们必须建立一个民用机构。”她后来成为太空法领域威望极高的女性倡导者。

虽然有些人痴迷于赢取太空军事优势，但1958年1月31日美国首颗卫星探险者1号的成功发射让太空探索的科研益处变得显而易见。探险者1号收集的数据让美国发现了范艾伦辐射带。

加洛韦在2006年的一次采访中补充道，“外太空可用于和平目的，后来我们认识到，我们应受到和平希望的驱使，而不是对战争的恐惧。”

宣布发现范艾伦辐射带后不到一周，约翰逊针对创建NASA的法案举办了一次参议院委员会听证会，并表示，“太空影响着我们所有人以及我们所做的一切，影响着我们的私人生活、企业、教育和政府。把太空探索和利用纳入社会的方方面面，并提升地球上人类生活的各个阶段，我们有可能成功，也有可能失败。”

《美国国家航空航天法案》的第一行非常明确地表明，NASA将像加洛韦等人所设想的那样服务于和平太空探索：

“国会特此声明，美国的政策是，太空活动应致力于和平目的，造福全人类。”

1958年7月29日，艾森豪威尔签署了该法案的最终版本，法案命令国家航空咨询委员会（NACA，创立于1915年第一次世界大战期间）成为新成立的NASA的基础，并将NACA在俄亥俄州、弗吉尼亚州和加州的设施转移到新成立的NASA中。

这一法案开启了数十年的非凡旅程。如今NASA仍然是和平国际合作的灯塔，它甚至促进着竞争国家之间的合作。

NASA现任局长吉姆・布里登斯廷（Jim Bridenstine）在NASA成立60周年庆典中表示，“当我们在月球上行走时，谁先向我们表示祝贺？苏联。如今在国际空间站中，美国和俄罗斯宇航员依旧相互依赖。”（惜辰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217083-1.html

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