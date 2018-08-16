传谷歌正与腾讯等洽谈合作 欲在中国推出云服务

科技传媒网讯 网易科技新闻8月4日消息，据国外媒体报道，谷歌希望重返中国，并正在为这项计划的关键部分打基础――将其云业务引入这个全球第二大经济体国家。

消息人士透露，谷歌正在与腾讯公司、浪潮集团以及其他中国公司商谈在中国大陆提供云服务的事宜。由于谈判处于私密状态，消息人士不愿意透露自己身份。

据消息人士称，这项谈判于2018年初开始，并且到3月份晚些时候，谷歌将合作伙伴的候选公司范围缩小到了只剩下三家。

该报道称，谷歌寻求在中国市场提供云服务之际，正值当前中美贸易紧张关系升级之时。目前尚不知道，这项计划是否会受到影响。

通过与中国大陆本地合作伙伴进行合作，谷歌打算通过中国供应商的本地数据中心和服务器来运行其基于互联网服务，就像其他美国云服务公司进入中国大陆市场的方式一样。

在世界上大多数地方，谷歌云（Google Cloud）出租云端计算能力和存储空间，并出售运行于自己数据中心的智能办公套件应用G Suite。中国政府要求所提供服务的数字信息要存储在中国境内，谷歌目前在中国大陆没有数据中心，因此该公司需要与中国大陆本土企业建立合作伙伴关系。

Google Cloud主管戴安?格林(Diane Greene)上周表示，她希望谷歌云服务覆盖全球，但她拒绝就中国市场问题发表具体评论。尽管如此，该公司正在为其云业务寻找一名驻上海的业务发展经理。该职位的招聘公告，将应聘者“拥有中国市场的经验和知识”列为招聘首要条件。

针对以上消息，Google Cloud发言人拒绝置评，浪潮集团和腾讯发言人没有立即回应置评请求。浪潮集团是一家提供云服务和服务器业务的重要供应商。

此外，与腾讯、浪潮集团等中国大型建立合作关系，也将给谷歌全面重返中国大陆市场提供强有力帮助。由于不接受中国监管机构的监管，谷歌于2010年退出中国搜索引擎市场。但在那之后，谷歌一直在积极寻求重新进入中国市场的途径。

经过多年在中国的缓慢重建，谷歌重返中国市场的步伐最近已在加速。今年该公司正在香港建设云数据中心，并于1月份在北京开设了一个人工智能研究中心。与Alphabet旗下其它子公司一样，谷歌已开始加大对中国公司的投资。本周早些时候，有报道称谷歌将在中国市场推出审查版本搜索引擎服务。

对于谷歌来说，在中国建立自己的合作关系，将有助于该公司与更强大的竞争对手亚马逊和微软展开竞争。在2017年晚些时候，亚马逊同意将其中国服务器和其他云服务资产出售给本地合作伙伴北京光环新网科技公司。

与腾讯联手，意味着谷歌在中国市场将拥有一个强有力的合作伙伴，但也将面对阿里巴巴等中国本土竞争对手的竞争。阿里巴巴在国内运营有重要的云业务。

据市场研究公司Synergy Research Group称，中国是第二大云服务市场，但本土公司在其中占据主导地位，这无疑给谷歌这样的外来竞争者带来困难。该市场研究公司分析师约翰?丁斯代尔(John Dinsdale)表示：“你可能永不言败，但这确实很困难。”该市场研究公司6月份发布的一份研究报告显示，谷歌在亚洲云市场份额排名第四，排名位于亚马逊、阿里巴巴和微软。

今年1月，谷歌与腾讯达成了一项专利共享协议。按照这份协议，两家公司将联手开发未来的技术。

根据腾讯官方网站，腾讯运营着自己的云服务，并正在建立一个合作伙伴生态系统，其中包括思科系统公司、台湾英伟达公司和德勤(Deloitte)。腾讯已经提供了一项名为腾讯云容器服务（Tencent Kubernetes Engine ，TKE）的云服务，该服务基于流行的谷歌技术。谷歌可以通过腾讯的数据中心提供Gmail、Drive和Docs等服务。腾讯可以建议现有的云用户尝试谷歌产品。

谷歌自称其云服务具有安全性和人工智能优势。Tensorflow是谷歌创建的人工智能应用的编码库，在中国的研究人员和软件开发人员中越来越受欢迎。其功能与其他云服务兼容，也被设计成能够最有效地使用谷歌的云服务。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217084-1.html

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