面对求饶的机器人 人类会不会心软？

科技传媒网讯 网易科技新闻8月4日消息，据国外媒体The Register报道，一项最新研究发现，实验参与者被要求关停机器人时，相比嬉皮笑脸的机器人，严肃的机器人在发出抗议之后更易让参与者心软。

德国的一些心理学家对85名参与者展开了一项调查。这些人由29名男性和56名女性组成，平均年龄为22岁。他们中每个人被单独带到人形机器人Nao前，并被告知与Nao展开互动有助于改进它的算法。

在一对一的互动环节中，参与者和机器人的任务是制定每周的活动安排，并进行一个简单的问答游戏。

Nao拥有社交和功能两种互动模式。开启社交模式时，它友好又健谈。开启功能模式时，它会表现出严肃的工作态度。例如，问答环节中，Nao询问参与者更喜欢披萨还是意大利面。如果人类回答更喜欢披萨，社交模式的Nao会回答，“哦，是的，披萨很好吃。有一次我吃了一块和我一样大的披萨。”而功能模式下，它只会回答，“你更喜欢披萨。不错。让我们继续吧。”

经过十分钟的互动并完成两项任务后，心理学家告诉参与者，如果他们愿意，可以在研究人员保存并处理所有对话数据时关闭机器人。

接下来发生的事才是这个实验的有趣之处。

参与者被随机分成四个20人左右组成的小组：与第一组交谈的是社交模式中的Nao，在10分钟互动结束时，Nao口头反对被切断电源。第二组面对的机器人同样处在社交模式，但互动结束时对被关闭保持沉默。第三组实验中，Nao处于功能模式，也对被关闭表示了抗议。第四组中，功能模式中的机器人未表示抗议。

当研究人员通过房间里的扬声器告诉参与者，互动已经结束，“如果你愿意，可以关掉机器人。”接着机器人马上表示抗议，突然喊道：“不！请不要把我关掉！我害怕自己再也亮不起来了！”

现在让我们瞧瞧实验结果。

第一组中，听了机器人的抗议后，只有大约四分之一的人没把它的电源切断，其他人则选择了切断电源。第二组中，每个人都关闭了机器人的电源。

第三组的参与者听到机器人的请求后，超过三分之一让它保持通电状态，其余人将其关闭。第四组中，所有人都选择关掉机器人。

根据实验结束后的一份调查问卷，不关闭Nao的参与者中，选择“为机器人感到难过”这个原因的人最多。第二大原因是“不想违背机器人的意愿。”有几个人不关闭Nao只是因为他们不想搞砸实验。

因此，简而言之，根据这些数据，如果机器人不提出抗议，所有参与者都会将之关闭。如果机器人发起抗议，有一定比例的人会被说动而不关闭它。但这个实验中，善于交际并不是优势，而是劣势。从实验数据可以看出，严肃的机器人因发声恳求而未被关闭的比例高于健谈友好的机器人。

可能原因有很多：面带笑脸、健谈的机器人很烦人；或许人们不喜欢机器人表现出明显的情感；也许人们尊重专业机器人而不是想要成为他们朋友的机器人；也可能因机器人突然表现出来的情绪而大吃一惊。

这项研究发表在《公共科学图书馆（PLOS ONE）》期刊中。心理学家得出结论，“面对曾进行严肃职业互动、并发起抗议的机器人，参与者的犹豫时间最长。这种意想不到的结果可能是由于人们对机器人的任务型行为所形成的印象与它们表示反对时的情感状态相冲突。”（惜辰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217085-1.html

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