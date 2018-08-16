魅族家庭守护小程序上线 非魅族用户也能贴心守护家人

从之前的安全家庭到升级后的家庭守护，在帮助用户守护家人，让家人远离诈骗危害等方面，魅族Flyme持续带给用户惊喜。 并且，伴随着魅族 16的发布，「魅族家庭守护」小程序也正式上线，打破了守护双方必须是魅族手机用户的限制，让更多用户，尤其是非魅族手机用户可以更便捷地远程守护家人。w70中文科技资讯

w70中文科技资讯

守护者可以通过长按下面的二维码或者在微信搜索关键词「魅族家庭守护」，就可以进入「魅族家庭守护」小程序，然后按照提示即可完成守护家人的一系列操作，随时随地保护家人安全。w70中文科技资讯

在「魅族家庭守护」小程序中，守护者同样可以保护家人免受电信诈骗，并且还可以一键拉黑，同时，还可以实时查看家人位置等功能，让你对家人真正实现“即时守护，守护及时”。w70中文科技资讯

w70中文科技资讯

预防电信诈骗 随手拉黑举报w70中文科技资讯

上了年纪的父母甄别诈骗电话和短信的能力不够，面对五花八门的骗术根本防不胜防。魅族家庭守护基于业内领先的预防电信诈骗能力，当家人遇到骗局时会第一时间在魅族家庭守护公众号及小程序通知守护者。在小程序内可一键拉黑举报，让爱无延迟，守护更及时。w70中文科技资讯

w70中文科技资讯

查找家人 杜绝走失w70中文科技资讯

我们时常会在微博或朋友圈中看到寻找走失老人和儿童的信息，他们焦急的心情我们感同身受。「魅族家庭守护」中有查找家人的功能，守护人可以实时查看被守护家人的位置信息，最大程度上避免家人的走失风险。w70中文科技资讯

w70中文科技资讯

可以说，有了「魅族家庭守护」，我们即使不能陪伴家人身边，也能时刻守护他们。w70中文科技资讯

需要提醒的是，「魅族家庭守护」小程序虽然对守护者所用的机型没有要求，但是被守护者需使用魅族手机才能被守护哦。w70中文科技资讯

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217086-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm