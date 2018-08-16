又在煽风点火？美国民主党警告勿用中兴华为设备

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科技传媒网讯 网易科技新闻8月4日消息，据路透社报道，一位来自美国民主党的消息人士周五透露，美国民主党全国委员会（DNC））警告称，该党参与今年11月中期选举的候选人不要使用中兴通讯和华为制造的设备，因为它们存在安全风险。

美国国会议员和特朗普政府已向美国公司施压，要求它们不要销售华为或中兴的产品，称这些产品可能被用来监视美国人。今年早些时候，他们敦促AT&T放弃了与华为在美国销售其智能手机的协议。

该消息人士称，DNC首席安全官鲍勃?洛德(Bob Lord)在一封电子邮件中表示，民主党和竞选团队的工作人员对这些警告保持警惕非常重要。

洛德称：“请确保你的员工不会在任何地方使用或购买中兴或华为的设备――无论是用于个人或与工作有关的用途。”

今年3月，美国联邦通信委员会(Federal Communications Commission)主席阿基特・帕伊(Ajit Pai)对美国国会表示，他和美国国会议员一样担心华为的设备存在安全威胁。

帕伊当时表示：“路由器、交换机和几乎任何其它类型的电信设备都可以为敌对方提供一条途径，向我们的网络注入病毒、发起拒绝服务攻击、窃取数据等等。”

美国国防部以可能存在安全风险为由，已经停止在其军事基地的商店销售华为和中兴生产的手机和调制解调器。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217088-1.html

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