美政府要求最高法院作出取消“网络中立”规则判决

2015年2月份，奥巴马政府时期的美国联邦通信委员会（FCC）投票通过了“网络中立”规则。该“网络中立”规则，禁止互联网服务提供商屏蔽、压制或优先处理内容。但是到了去年晚些时候，特朗普政府治下的FCC通过投票废除了这个“网络中立”规则。有专家认为FCC在“网络中立”规则一事上无权进行废和立，鉴于此，特朗普政府才向美国最高法院提出上述请求。

特朗普政府在提交给美国最高法院的一份文件中表示，请求法院解决的问题是，去年FCC作出废除“网络中立”规则的决定是否是无效的，FCC是否超过了法定权限，是否随心所欲和变化无常，是否缺乏民意基础，是否违反相关法律。

FCC作出废除 “网络中立”规则的决定，与依赖于互联网服务供应商来向消费者提供内容服务的Netflix和Facebook等互联网公司相比，被广泛地认为是Verizon Communications和Comcast Corp等互联网服务提供商的胜利。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217089-1.html

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