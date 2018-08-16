　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

华为使用美国"老化"操作系统 英国政府疑虑安全性

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-16 19:00

华为使用美国“老化“操作系统 英国政府疑虑安全性,华为 美国 英国政府 英国 systems

（原标题：Huawei in British spotlight over use of U.S. firm's software）

华为使用美国老化操作系统 英国政府疑虑安全性


科技传媒网讯 网易科技新闻 8月5日消息，据国外媒体报道，消息人士告诉路透社称，英国华为的一产品产生安全疑虑，因为华为使用了一家美国公司已老化的软件组件。

三名知情人士表示，英国产生疑虑的原因之一是，华为使用了由美国加州Wind River Systems公司开发的VxWorks操作系统。

消息人士表示，华为目前使用的VxWorks版本，Wind River Systems将在2020年停止提供安全补丁和进行版本更新，这可能会给英国电信网络留下易受攻击的安全漏洞。

但所有三个消息来源都说，没有迹象表明VxWorks进行了故意的不适当设置，也没有迹象表明该软件本身会带来安全风险。

Wind River Systems公司一位女发言人表示，该公司会适时帮助客户升级到更新的软件版本。她表示，“Wind River Systems为它的客户提供了迁徙路线和路径，这应该是业界所熟知和理解的。”

华为发言人拒绝对媒体报道中的具体问题置评，但表示该公司将解决英国监管机构提出的任何需要改进的问题。这位发言人表示，“网络安全一直是华为的重中之重，我们将继续积极改进我们的工程流程和风险管理系统。”（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217091-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:华为美国英国英国政府Systems

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

科技传媒网每日精选阅读

易读|滴滴车服平台升级为小桔车服 滴滴投10亿美元

易读|滴滴车服平台升级为小桔车服 滴滴投10亿美元,滴滴 小桔 车服 汽车服务

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS