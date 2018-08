华为使用美国"老化"操作系统 英国政府疑虑安全性

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月5日消息,据国外媒体报道,消息人士告诉路透社称,英国对华为的一产品产生安全疑虑,因为华为使用了一家美国公司已老化的软件组件。

三名知情人士表示,英国产生疑虑的原因之一是,华为使用了由美国加州Wind River Systems公司开发的VxWorks操作系统。

消息人士表示,华为目前使用的VxWorks版本,Wind River Systems将在2020年停止提供安全补丁和进行版本更新,这可能会给英国电信网络留下易受攻击的安全漏洞。

但所有三个消息来源都说,没有迹象表明VxWorks进行了故意的不适当设置,也没有迹象表明该软件本身会带来安全风险。

Wind River Systems公司一位女发言人表示,该公司会适时帮助客户升级到更新的软件版本。她表示,“Wind River Systems为它的客户提供了迁徙路线和路径,这应该是业界所熟知和理解的。”

华为发言人拒绝对媒体报道中的具体问题置评,但表示该公司将解决英国监管机构提出的任何需要改进的问题。这位发言人表示,“网络安全一直是华为的重中之重,我们将继续积极改进我们的工程流程和风险管理系统。”(天门山)

