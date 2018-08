SpaceX明年4月将载人飞行 最终送美宇航员去空间站

科技传媒网讯 网易科技新闻8月5日消息,美国宇航局希望停止依赖俄罗斯向国际空间站运送美国宇航员,目前SpaceX公司将有望实现这一目标,准备2019年4月载人太空飞行。

2014年,美国同意向埃隆·马斯克(Elon Musk)的SpaceX公司支付26亿美元,由SpaceX公司提供太空飞船运送美国宇航员抵达太空轨道。同时,美国政府与波音公司达成相同的协议,总额为42亿美元。

从那以后,这两个项目一再推迟它们的发布时间,但是我们可能最终会有一些是确定的。近期,美国宇航局宣称,SpaceX公司的“龙”飞船(其设计用于运送宇航员),将于2018年11月和2019年4月一次载人测试中准备就绪。与此同时,美国宇航局表示,波音公司同级别CST-100星际飞机,将于2018年底至2019年初进行无人测试飞行,2019年中期进行载人测试飞行。

在载人测试飞行之后, 每艘飞船都将通过美国宇航局的认知程序,如果进展顺利,飞船就能实现它们的主要目标:运送美国宇航员抵达国际空间站。

今年7月,美国政府会计办公室(GAO)为国会调查了开支情况,预测SpaceX公司将在2020年2月完成认证程序,波音公司可能提前一个月完成。

当前,美国宇航局宇航员搭乘俄罗斯联盟号飞船前往国际空间站,但是该合同将于2019年11月到期。这意味着2019年11月左右美国宇航员将无法往返国际空间站,但很有可能SpaceX和波音公司通过某种方式提前具备载人飞行能力。(卡麦拉)

