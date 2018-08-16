　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

SpaceX明年4月将载人飞行 最终送美宇航员去空间站

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-16 21:00

SpaceX明年4月将载人飞行 最终送美宇航员去空间站,宇航员 空间站 spacex 飞行 spacex公司 宇航局

（原标题：SpaceX Will Be Ready to Transport Humans in April 2019, NASA Estimates）

科技传媒网讯 网易科技新闻8月5日消息，美国宇航局希望停止依赖俄罗斯向国际空间站运送美国宇航员，目前SpaceX公司将有望实现这一目标，准备2019年4月载人太空飞行

2014年，美国同意向埃隆・马斯克(Elon Musk)的SpaceX公司支付26亿美元，由SpaceX公司提供太空飞船运送美国宇航员抵达太空轨道。同时，美国政府与波音公司达成相同的协议，总额为42亿美元。

SpaceX明年4月将载人飞行 最终送国宇航员去空间站

从那以后，这两个项目一再推迟它们的发布时间，但是我们可能最终会有一些是确定的。近期，美国宇航局宣称，SpaceX公司的“龙”飞船(其设计用于运送宇航员)，将于2018年11月和2019年4月一次载人测试中准备就绪。与此同时，美国宇航局表示，波音公司同级别CST-100星际飞机，将于2018年底至2019年初进行无人测试飞行，2019年中期进行载人测试飞行。

在载人测试飞行之后， 每艘飞船都将通过美国宇航局的认知程序，如果进展顺利，飞船就能实现它们的主要目标：运送美国宇航员抵达国际空间站。

今年7月，美国政府会计办公室(GAO)为国会调查了开支情况，预测SpaceX公司将在2020年2月完成认证程序，波音公司可能提前一个月完成。

当前，美国宇航局宇航员搭乘俄罗斯联盟号飞船前往国际空间站，但是该合同将于2019年11月到期。这意味着2019年11月左右美国宇航员将无法往返国际空间站，但很有可能SpaceX和波音公司通过某种方式提前具备载人飞行能力。（卡麦拉）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217093-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:SpaceX飞行宇航员空间站宇航局

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

科技传媒网每日精选阅读

易读|滴滴车服平台升级为小桔车服 滴滴投10亿美元

易读|滴滴车服平台升级为小桔车服 滴滴投10亿美元,滴滴 小桔 车服 汽车服务

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS