在华建厂太关键,特斯拉花数十亿美元买未来

(原标题:Why Tesla’s Billion-Dollar China Play Is Key to Its Survival)

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月5日消息,据国外媒体报道,特斯拉打算投资数十亿美元在中国建设首家海外工厂,理由显而易见:未来几十年中国将成为规模最大的电动汽车市场。想要在这一市场站稳一席之位,埃隆·马斯克还有很长的路要走。

中国拥有着增长最迅猛的汽车和消费市场,政府正大力治理污染问题,努力将以工厂为主导的经济调整为高科技型经济,并采取一系列措施助推电动汽车的崛起,如,向车主免征车辆购置税及提供税收优惠。中国对电动汽车的需求将持续上涨。彭博新能源财经预测,其他国家逐步进军该行业时,至少在2040年前中国将保持领先地位。

全球电动汽车行业的变革即将启动。中国将引领电动汽车市场。下图,绿格代表欧洲,蓝、红、黑、灰和淡灰分别代表美国、中国、日本、韩国和世界其他国家。

近日,特斯拉宣布,计划通过向当地银行贷款在上海临港兴建首家海外工厂Gigafactory 3。按照预期,这家工厂最初产量为每年大约25万辆汽车和电池组,之后产量将翻倍。首批汽车将在大约三年后出厂。

据知情人士称,特斯拉工厂造价将达到50亿美元。在一次电话会议中,马斯克表示,工厂每年制造25万辆汽车的成本将接近20亿美元。

彭博新能源财经的高级分析师寇楠楠表示,“中国发展电动汽车行业的决心和庞大的市场规模”正在推动电动汽车在全球范围内的推广和接纳。“在中国电动汽车行业的驱动下,全球汽车制造商已将开发电动汽车的进程计划提前六到七年。”

特斯拉并非独此一家。通用、丰田和大众等全球巨头正向电动汽车行业投入数十亿美元资金,但进军中国市场的脚步却姗姗来迟。中国政府希望到2025年将电动汽车的年销售额提升十倍,受此激励,数百家国内汽车制造商也在纷纷寻求市场份额。

2018年上半年,从在中国售出的电动汽车销量看,特斯拉排名第13位。

当地制造对特斯拉在中国站稳脚跟和降低成本至关重要,特别是当前,中美的贸易战导致汽车进口关税上升。在中国政府对美国制造的车辆征收额外关税后,特斯拉已经将在中国出售的Model S和Model X汽车的价格提高了3万美元。提价可能令这两款车型失去中国不断壮大的中产阶级市场。

(在中国向美国货物征收额外关税后,特斯拉提高了不同车型在中国的售价,如下图。)

尽管如此,中国的一些大城市对使用传统燃油汽车实行了限行规定,因此对电动汽车的需求最为强劲。这对特斯拉而言不失为好消息。

北京、上海和广州等城市聚集着中国最富有的消费者,相较其他城市的消费群体,在现在或不久的将来,他们更有可能买得起特斯拉汽车,特别是特斯拉正推出现阶段产品线中最实惠的车型Model 3。

上个月马斯克乘飞机来访上海,在经过多年与中国的往来后终于与上海政府达成了建设工厂的初步协议。

