手游时代，索尼任天堂财报告诉你主机游戏仍很赚钱

（原标题：Both Sides Win in Sony vs. Nintendo Battle Royale）

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月6日消息，据国外媒体报道，索尼公司(Sony Corp.)和任天堂公司(Nintendo Co.)上周发布的财报显示，主机游戏业务依然生机勃勃，正在有效抵挡手机游戏的冲击。

虽然这两家公司在财报中都报告了游戏机硬件(分别是PS4和Switch)的销量疲软，但相关游戏软件的营收增长依然强劲。这意味着，过去一年左右购买过这些设备的消费者并没有感到无聊，也不会像很多人担心的那样游戏机业务已经被智能手机平台所取代。

《绝地求生》和《堡垒之夜》的手机版本引发了业界担心，认为游戏玩家会在无处不在的智能手机上花费更多时间，而不是配置更豪华但不太方便的游戏机上。这两款游戏都可以被认为是《饥饿游戏》剧情的游戏版本，而且都容易让人上瘾。

如果坚持说游戏玩家真的把花在游戏机上的时间换成了花在移动设备上的时间，但至少现在索尼和任天堂的财报数字还没有显现出来。

边际游戏

相反，索尼游戏和网络服务部门的利润攀升至5年来的最高水平。

需要关注的一个关键指标是数字下载率。从索尼来看，43%的完整游戏软件是通过网络下载购买的，这一比例与上一季度相同，高于去年同期。而在任天堂，24.2%的专用视频游戏软件销售是数字化的，与前一阶段持平，远高于2017年同期水平。

在线用户忠诚度

在线出售游戏软件比游戏光盘降低了分销成本，但更大的好处是更容易冲动消费。这是智能手机游戏的一大好处，但也招致了监管机构的注意。

随着两家公司都有可能大力推广订阅服务――索尼推出了PlayStation Plus，任天堂(Nintendo)也推出了Switch Online服务――用户忠诚度和平台活跃时间均增加了。这种忠诚度可能是两家公司抵御智能手机游戏冲击的最大竞争优势。（晗冰）