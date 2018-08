急追SpaceX 但贝佐斯的大火箭2020年商业发射太难

(原标题:Bezos is going on a hiring spree at Blue Origin, but new rocket to compete with SpaceX may miss 2020 target launch)

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月6日消息,据国外媒体报道,知情人士透露,亚马逊创始人杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)正急于让自己的蓝色起源公司由初创企业进入生产模式,有迹象显示,他的公司计划在2020年发射的重型火箭可能会落后于计划。消息人士称,在创立20年后,贝佐斯发现自己的太空公司远远落后于本土竞争对手SpaceX,因此目前正在通过招募更多员工等方式大肆扩张业务,意欲在商业太空市场中赶超对手。

消息人士透露,亚马逊创始人杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)正急于让自己的太空公司蓝色起源脱离初创企业模式,将相关太空设备投入生产。目前有迹象显示,蓝色起源公司原计划于2020年发射的重型火箭可能会有所推迟。

在过去三年中,蓝色起源公司增加了数百名工程师,并在继续扩张,一位员工称其扩张速度“夸张”。一位高级客户向路透表示,这家总部位于华盛顿肯特的公司计划在未来两到三年内将现有员工数量增加一倍,达到3,000人左右。

目前公司的当务之急是一枚名为“新格伦”的重型运载火箭上。贝佐斯承诺,这款重型运载火箭将能够运载卫星,并最终将人类送入太空轨道,这对公司赢得利润丰厚的军事和商业合同至关重要。

新格伦的第一级助推器将是可重复使用的,这也是贝佐斯降低火箭发射成本和增加发射频率的关键策略。蓝色起源的高管们公开表示,火箭试飞将在两年内开始。

但蓝色起源是否能如期达到这个目标还有待观察。

据知情人士透露,随着2020年的临近,公司的工程师们仍在敲定“新格伦”的最终设计细节,并刚刚开始开发必须经过极端测试的模型组件。这些工程师在接受采访时要求匿名,因为他们无权公开发表言论。

据悉,法国卫星公司Eutelsat SA是蓝色起源的第一个新客户。一位直接了解两家公司谈判情况的知情人士表示,蓝色起源公司在与Eutelsat SA的对话中私下承认,其2020年发射火箭的时间表“非常激进”。上述知情人士补充称,两家公司已经签订了合同,主要内容是在2021年至2022年期间为法国公司发射一颗地球同步卫星,因此即便2020年发射时间表有所推迟,蓝色起源也不会受到惩罚。

Eutelsat SA副首席执行官约翰·勒罗伊(Yohann Leroy)拒绝讨论该公司蓝色起源公司的合同细节,但他他乐观地认为,“新格伦”将在2022年底前完成公司的卫星业务。

“当然,我不能保证他们会遵守最初的发射时间表,但我们有信心他们不会拖得太久,”勒罗伊说。

蓝色起源发言人没有回复记者对该公司招聘方式、战略或竞争挑战的置评请求。这家私人公司对“新格伦”运载火箭的生产状况和将其推向市场的计划守口如瓶。

分析人士称,若能在2020年进行一次成功的测试,这将使蓝色起源公司能够有效抵御现有竞争对手和未来几年有望进入市场的火箭业务。

目前来看,蓝色起源的竞争对手包括联合发射联盟(波音公司和洛克希德马丁公司组建):法国的ArianeGroup(空中客车和赛峰集团的合资企业)。此外,日本和中国也在设计可重复使用的火箭。

但在成立18年后,蓝色起源公司发现自己落后于SpaceX。

SpaceX总部位于加利福尼亚的霍桑,由特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)创立。其利用相对低成本、可重复使用的猎鹰9号火箭,颠覆了整个航天工业。SpaceX已经利用猎鹰9号火箭成功完成了50多次发射,并获得了价值数十亿美元的合同,其中包括与美国航空航天局和美国国防部的合同。

今年2月,SpaceX成功试射了其最新的猎鹰重型火箭(Falcon Heavy),这是目前世界上推力最强大的运载火箭。

马斯克曾表示,如果他的火箭发射成功,其他重型火箭制造商将“彻底玩完”。

而对蓝色起源公司来说,好消息是整个市场对卫星发射服务的需求预计会猛增。

弗吉尼亚蒂尔集团(Teal Group)高级太空分析师马尔科·卡塞雷斯(Marco Caceres)表示,从2020年前后开始,预计每年将发射约800颗小型卫星,是过去10年平均水平的两倍多。

“如果‘新格伦’能在未来两年做好准备,(蓝色起源)或许就能抓住这个机会,”他说。

火箭科学

和马斯克一样,贝佐斯对人类在太空生活和工作的前景充满极大的热情。

如今,由于在线零售商亚马逊的成功,贝佐斯成为了世界首富。他每年要套现10亿美元的股票,为自己的星际梦想提供资金。

他在西雅图以南20英里的一个仓库里创立了蓝色起源公司。贝佐斯的拉丁文座右铭是“步步为营”,意指贝佐斯相信成功来自稳步、渐进的发展。

三位蓝色起源的员工告诉路透社,但在近20年后,随着私人太空竞赛的升温,贝佐斯打算让蓝色起源公司向商业化迈进。

这些努力的一部分包括用另一种蓝色起源火箭“新谢帕德”(New Shepard)向公众提供大气层边缘的观光旅行,票价在20万至30万美元之间。

联合发射联盟说,蓝色起源公司还在为其提供BE-4发动机,后者是即将发射的Vulcan火箭的主要动力。

最近、蓝色起源公司的招聘热潮主要集中在向“新格伦”输送更多人才,其中包括以前在SpaceX工作过的60多名工程师。

三名员工表示,蓝色起源的员工数量比2016年初增加了一倍以上。Eutelsat SA的勒罗伊说,随着新格伦的发射时间临近,蓝色起源的员工数量有望再次翻倍。相比之下,SpaceX拥有6000多名员工。

贝佐斯的公司还投资了2亿多美元,在佛罗里达州美国航空航天局肯尼迪航天中心附近建造火箭制造设施。

不过,勒罗伊说,他预计最早将在2019年中期看到“新格伦”原型机。

与此同时,美国航空航天局、美国空军和商业卫星公司正将业务转向SpaceX。

总部位于弗吉尼亚州麦克莱恩的铱星公司(Iridium Communications)是SpaceX最大的商业客户,该公司首席执行官马特·德什(Matt Desch)对路透社表示,蓝色起源自身战略“不太清晰”。

德什说:“没有人会质疑他们的投资最终不会成功,但他们如何以及何时变得可靠仍是未知数。”(晗冰)

