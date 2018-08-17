易读|联通成立5G创新中心 称提前布局5G发展

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月6日消息，近日，中国联通5G创新中心正式挂牌成立。5G创新中心编制暂定为253人，将在中国联通5G推进领导小组办公室和工作组的指导下，提前布局5G发展，推动5G在垂直行业的应用，同时加强与重点行业领军企业的合作，实现行业应用规模推广。

该中心隶属中国联通网络技术研究院，将主要负责聚焦5G行业应用创新，开展应用创新合作等工作。根据职能定位，5G创新中心内设“行业创新合作实验室”和“重点战略合作实验室”两个实验室。“行业创新合作实验室”将聚焦重点垂直行业，考虑研究基础和垂直行业的地域分布特点，由5G创新中心、省级分公司和有关子公司独立或合作运营。

2018年，在行业创新合作实验室下设立10个创新合作中心：智能制造创新合作中心、智能网联创新合作中心、智慧医疗创新合作中心、智慧教育创新合作中心、智慧城市创新合作中心、智慧体育创新合作中心、新媒体创新合作中心、智慧能源创新合作中心、公共安全创新合作中心和泛在低空创新合作中心。“重点战略合作实验室”主要借力混改股东以及行业先进技术优势开展重点专项合作。

2018年，在重点战略合作实验室下成立5个战略合作中心：中国联通-百度战略合作中心、中国联通-阿里巴巴战略合作中心、中国联通-腾讯战略合作中心、中国联通-京东战略合作中心和中国联通-华为战略合作中心。

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