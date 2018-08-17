台积电中毒生产线预计6日恢复 未透露iPhone新芯片是否延迟发货

（原标题：IPhone Chipmaker Races to Recover After Crippling Computer Virus）

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月6日消息，据国外媒体报道，台积电对外公开受电脑病毒入侵后的详细进展，并警告，此事件影响了工厂生产，将导致出货延迟和营收减少。

台积电在一份声明中表示，受病毒影响的制造工具中已恢复80%，预计8月6日将完全恢复生产。台积电还指出，病毒事件正值公司加快速度为苹果下一代iPhone制造芯片之际，发货将因此延迟，但未指明哪些客户将受到影响。

台积电估计第三季度营收将下滑约3%，营业利润率将下降约1%，不过保留了对2018年营收增长高个位数百分比（按美元计算）的预测。

这一事件凸显了科技行业供应链遍布全球的特点，如，苹果和高通等企业依赖着全球数百家供应商。

病毒导致台积电工厂停摆尚属首例。这让人回想起2017年造成巨大经济损失、影响众多行业的WannaCry网络袭击，世界各地的企业被迫暂停运营直至根除这一勒索病毒。

台积电表示，此次病毒攻击中，并未泄露任何机密信息，大多数客户已收到通知。

台积电首席财务官何丽梅表示，“台积电已采取行动缩小这一安全漏洞并进一步加强安全措施。”

该公司在声明中表示，病毒爆发源于新工具的软件安装过程的“误操作”。这一工具与台积电的电脑网络连接后，病毒就立刻传播开来。

全球网络犯罪日益猖獗，台积电成为最新的受害者。根据世界经济论坛，未来五年网络犯罪可能会给企业造成高达8万亿美元的损失。

何丽梅表示，“台积电此前遭遇过病毒袭击，但这次攻击首次对生产线带来影响。”

台积电停工对苹果的影响尚不明朗。上周，苹果市值一举突破1万亿美元，这很大程度归功于iPhone的强劲销量。（惜辰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217099-1.html

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