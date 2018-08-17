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易读|何小鹏接下李斌赌局：完不成交付赔付一辆车

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-17 04:01

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（原标题：易读|何小鹏接下李斌赌局：完不成交付赔付一辆车）

易读|何小鹏接下李斌赌局：完不成交付赔付一辆车


科技传媒网讯 网易科技新闻 8月6日消息，新势力造车今年都进入交付阶段。近期，小鹏汽车创始人何小鹏在朋友圈曾表示，新造车企业今年没有人可以交付10000台。对此，蔚来创始人李斌在蔚来深圳中心开业时对媒体表示，可以与小鹏打一个赌，蔚来肯定能做到交付一万辆车，谁输了，就赌对方一辆车。对此，何小鹏在社交账号上表示，接受赌局，等看年底结果。

何小鹏表示：“这个赌局我接下来了，等年底看结果（我觉得我肯定会赢，嘿嘿，谢谢李斌的礼物），加油啊李斌。”

他写到：蔚来汽车在新造车势力中是第一个对大众交付的，在前面的肯定是最艰难的。不过我一直认为规模交付比产品发布的难度要大好几倍，虽然蔚来和小鹏都正在努力一步一步的向着这个目标迈进，但是需要的时间、资金和难度真的比我之前设想的最难还要更难得多。

该赌约缘起，小鹏汽车创始人何小鹏的一句话：新造车公司今年没有人能够交付10000台车。

8月5日，蔚来深圳中心开业，蔚来创始人李斌在接受媒体谈到此话题时，表示可以和小鹏打一个赌，在年底前，不用去到12月31日，蔚来肯定能做到（交付一万辆）。谁输了，就输对方一辆蔚来ES8或一辆小鹏汽车。

在看到此报道之后，何小鹏在社交媒体表示接受赌局。

小鹏汽车2014年成立于广州，近日正式宣布完成签约总额40亿元人民币的B+轮融资，累计融资额已超过100亿人民币。目前，小鹏汽车估值达到近250亿人民币，其2.0版本的G3在年内上市，启动交付。

蔚来汽车2014年11月成立，今年6月份蔚来开始正式向公众交付电动7座SUV蔚来ES8。（崔玉贤）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217100-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:小鹏汽车何小鹏李斌蔚来

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