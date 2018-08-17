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有人分析孙正义12年财报会议发言：他最关注的什么

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-17 04:03

有人分析孙正义12年财报会议发言：他最关注的什么,软银 sprint 人工智能

（原标题：Masayoshi Son in His Own Words. All 303,513 of Them）

有人分析孙正义12年财报会议发言：他最关注的什么

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月6日消息，据国外媒体报道，软银创始人孙正义掌握着全球规模最大的科技投资基金，他正将资金投入到打车、电子商务、数字支付、卫星、半导体、农业和癌症检测等领域，而这仅仅是个开始。他是如何排布及调整战略重点？未来他的目光可能投向何处？

12年，从未缺席的48次财报会议，303513个词语。通过对孙正义12年来所有财报发言的筛选和分析，自然语言处理软件发现了他最津津乐道的数个关键词。

人工智能成“新宠”

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近几个月，孙正义提及“人工智能”的频率大大提高，并宣称它将重新定义每个行业并催生许多全新行业。2016年软银以320亿美元收购芯片制造商ARM后，他对人工智能、机器人和物联网表达的见解大幅增多。目前，他逐渐把这些话题归为一个统一的主题，他在相关行业展开的广泛投资也凸显了这个主题。2015年与他一同登上演示舞台的人形机器人Pepper引发了诸多关注，但此后他对Pepper的重视程度却有所下降。

互联网

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孙正义多年来的未来展望中，互联网是一大核心。随着智能手机的兴起，再加上他获得了iPhone在日本的独家销售权，他的核心愿景从互联网转变成为移动互联网。软银持有的阿里巴巴和雅虎日本股权属于旗下最有价值的资产，尽管如此，目前在他的财报发言中，互联网等关键词出现的频率逐渐降低。

亏损的Sprint

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2012年收购Sprint后，孙正义一直努力扭转其亏损境况，因此这几年来的财报会议中他常常谈到Sprint。今年4月，软银和美国运营商T-Mobile达成协议向后者出售Sprint的控股权，这使他得以解脱以专注软银的长远未来。

信息革命

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孙正义正打造一个规模达1000亿美元的投资基金，并且在全球企业家中发挥着空前的影响力。相较过去，他更为频繁地谈及“信息革命”。对他而言，信息革命是颠覆的代名词。他认为没有哪个行业能够规避剧烈的科技变革，包括旗下的无线业务。

300年企业

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孙正义希望打造一家可以延续300年的企业，在财报会议中他也乐于谈论这一构想。他展现了跨越不同行业的惊人能力。19岁，他发明了一种电子词典，然后卖掉它为自己的公司筹钱。自那以后，他转售软件、出版杂志、组织贸易展览、提供宽带服务和管理无线运营商。如今，他希望与数百家投资组合公司组建数字时代的大型联合企业。他将之称为“第一群体战术（the cluster of No. 1s strategy）”：持有各个行业领军公司的非控股权并鼓励这些公司展开合作。这一构想行得通吗？未来数年，他将予以验证。（惜辰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217101-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:软银Sprint人工智能

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