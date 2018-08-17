腾讯安全:上半年区块链因安全问题损失超27亿美元

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月6日消息，腾讯安全日前联合知道创宇发布了《2018上半年区块链安全报告》（以下简称《报告》）；报告称，上半年区块链因安全问题损失超过27亿美元。

腾讯安全方面表示，2018上半年各种关于区块链的行业资讯、投融资创业、技术和应用探索等集中爆发，成为创业与资本共同追逐的风口；不过，伴随着区块链技术的不断发展，区块链领域本身的安全问题逐渐凸显，与区块链相关的社会化安全问题日益突出。

腾讯安全认为，目前区块链加密数字货币引发的安全问题主要源于三个方面：其一，区块链自身机制问题。以以太坊为代表的区块链智能合约设计存在的漏洞问题，带来的经济损失极为严重：2016年6月，以太坊最大众筹项目The DAO被攻击，黑客获得超过350万个以太币，最终导致以太坊分叉为ETH和ETC；同时，真实的区块链网络是自由开放的，理论上是无法阻止拥有足够多计算机资源的节点做任何操作，若黑客控制节点中绝大多数计算机资源，就能重改共有账本，最终实现51%“双花攻击”。

其二，区块链生态安全问题。区块链生态中包括PoW机制下的矿场和矿池、PoS机制下的权益节点、加密数字货币交易所、软硬钱包、数据跟踪浏览器、dApp应用，以及面向未来dApp应用的区块链网关系统等。其中，围绕交易所发生的安全事件最为显著，交易所被盗远超其他事件类型、交易所被钓鱼、内鬼盗窃、钱包失窃、各种信息数据泄露和篡改、交易所账号失窃等问题，同样值得关注；《报告》显示，现阶段涉及区块链生态的安全问题，不论从发生数量、损失金额还是攻击类型上在全部的安全事件中均占比最高也最为突出，是近期区块链加密数字货币安全防范的重点。

其三，使用者安全问题。对于普通用户而言，要理解或完全掌握数字虚拟币钱包这些交易工具使用，具有较高的门槛，要求使用者对计算机、对加密原理、对网络安全均有较高的认知。然而，许多数字虚拟币交易参与者并不具有这些能力，极易出现安全问题。东莞曾有一名叫imToken的用户发现自己账户的100多个ETH（以太坊币）被盗，最终发现是身边的熟人作案。

《报告》称，区块链自身机制安全、生态安全和使用者安全三个方面造成的经济损失分别为12.5亿、14.2亿和0.56亿美元，共计高达27亿美元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217102-1.html

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