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易读|滴滴车服平台升级为小桔车服 滴滴投10亿美元

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-17 07:02

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易读|滴滴车服平台升级为小桔车服 滴滴投10亿美元


科技传媒网讯 网易科技新闻 8月6日消息，滴滴出行今天宣布，经过三年的布局、深耕和四个月的试运营，公司旗下汽车服务平台正式升级为“小桔车服”公司，原滴滴汽车服务平台总经理陈熙出任小桔车服公司总经理，向滴滴总裁柳青汇报。

滴滴出行同时宣布，将对小桔车服公司投资10亿美元。

今年四月，滴滴正式成立汽车服务平台，旗下涵盖汽车租售、加油、维保及分时租赁等多项汽车服务与运营业务。随着汽车服务平台升级为小桔车服公司、及“小桔有车”、“小桔加油”、“小桔养车”等品牌的同时启用，小桔车服也将以统一的品牌形象出现。

滴滴出行创始人、董事长兼CEO程维表示：“小桔车服的成立是滴滴洪流战略落地的重要举措，也是滴滴在支持新业务发展过程中机制创新的一次尝试。滴滴坚信，只有服务好车主才能服务好用户，未来滴滴将继续和汽车产业链伙伴一起合作共赢，共同建设面向未来的交通和出行服务新生态。”

据称，目前小桔车服的年化交易额已突破600亿元，覆盖城市257个、合作伙伴和渠道商7500余家。小桔车服旗下的各项业务中：

- 小桔有车通过整合车源及金融资源，打造线上线下全新体验，为车主提供汽车租售服务；

- 小桔加油以流量和专业运营能力全方位赋能油站，为车主提供高性价比的加油服务；

- 小桔养车为车主提供正品、优价、便捷的专业服务，目前已在华东、华南7个城市落地；

- 分时租赁业务以出行场景、品牌及汽车运营能力为依托，为用户提供体验领先的短时自驾租车服务。

小桔车服总经理陈熙表示，“升级后的小桔车服肩负着新的使命，在服务好滴滴平台上3000万车主的基础上，还将致力于让每一个人拥有轻松车生活，以用心服务和创新科技，成为一站式汽车服务首选品牌。我们也将进一步向产业纵深推进滴滴的洪流战略，助力滴滴成为引领交通和汽车产业变革的世界级科技公司。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217103-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:汽车服务小桔车服滴滴

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