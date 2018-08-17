软银季度营业利润同比增49% 得益愿景基金投资收益

科技传媒网讯 网易科技新闻?8月6日消息，据彭博社报道，得益于投资收益，软银集团第一财季营业利润同比增长49%。

该日本电信提供商和科技投资者表示，截至6月的季度，其营业利润为7150亿日元(合64亿美元)，得益于来自旗下千亿美元规模的愿景基金2450亿日元的收益，以及旗下的ARM中国业务1610亿日元的出售交易。期内营收为2.27万亿日元（合204亿美元）。

不过，目前市场的目光都聚焦于Sprint出售给T-Mobile美国公司的交易以及软银国内无线业务的IPO计划。软银创始人孙正义则已将重心转向了长期的前景和对海外科技公司的投资。

知情人士表示，软银正与银行进行面谈，以安排其国内无线业务的IPO，计划最早于8月份选定几家主要承销商。过去几周，国内外投资银行一直在向软银抛出橄榄枝。据称，该公司计划让移动业务部门10月份在东京上市，此次发行可能筹集逾2万亿日元（合180亿美元）资金。

包括无线、宽带和固话服务在内的国内电信业务营收同比增长4.6%，至8805亿日元；利润几乎没有变动。软银拥有3360万移动用户，较上一季度增加了43.4万。

愿景基金的贡献主要是因为计划出售给沃尔玛的印度领先电子商务公司Flipkart估值提升，以及共享办公公司WeWork的公允价值增加。（乐邦）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217105-1.html

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