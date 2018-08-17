在2018ChinaJoy上， vivo办了场百人团战

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科技传媒网讯 网易科技新闻 8月6日消息，vivo NEX“百人团战志竞非凡”全国总决赛日前出现在第十六届ChinaJoy（中国国际数码互动娱乐产品及技术应用展览会）上，百名选手使用vivo电竞级旗舰产品NEX，进行了对决。





比赛结束后，vivo创新创意领域总经理王友飞表示，“vivo始终秉承以用户需求为导向的初心，以追求极致的创新理念为用户带来非凡的乐享体验。随着移动游戏需求的持续飙升，vivo将基于对当代用户的深刻洞察，以vivo NEX所承载的人性化科技和都市先锋时尚为开端，通过与行业领先企业的深度合作，与用户一同为vivo开启游戏领域的非凡传奇。”

Vivo表示，新一代KPL官方用机vivo NEX配备的高通骁龙845处理器、DTS虚拟环绕声技术，使用HPUE技术，以及开创性研发并投入使用的零感散热系统，对旗舰机做出最新定义。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217106-1.html

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