易读|传华为裁撤在美办公据点 回应称消息不实

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月6日消息，有消息称华为日前决定裁撤其在美国的办公据点，退出美国市场。对此，华为方面表示消息不属实，感谢对华为的关注。





关于美国市场，今年4月份中兴禁令事件爆发时，正是华为2018年分析师大会。大会上，华为轮值董事长徐直军在媒体问答环节曾表示，中美发生了很多故事，这些问题就算花一个小时也说不完。对于华为来说，就是聚焦将自己的事情做好，有些事情，放下了反而轻松。

“有些事情不是以我们的意志为转移的，与其你没法左右，还不如不去理他。这样我们会有更多的精力和时间来服务好我们的客户，有更多的时间和精力打造更好的产品，去满足我们客户的需求。有些事情，放下了，反而轻松。”该回复被外界解读为华为放弃美国市场。

美国一直以来都以安全为由，没让华为进入美国电信设备市场。

今年CES有传华为手机可能会与运营商AT&T达成合作，借此进入美国市场。但在合作宣布的前一天被爆合作流传。华为消费者业务CEO余承东还表示，这样的事情发生对消费者来说是个更大的损失，因为没有机会得到这个最好的选择。

华为的荣耀品牌有通过百思买、亚马逊等公开渠道进入美国市场。在CES 2018前夕，荣耀手机还在美发布了荣耀7X（国内型号为荣耀畅玩7X）和荣耀View 10（国内型号为荣耀V10）两款新品。（崔玉贤）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217107-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm