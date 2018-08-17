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小米将从IPO融资中拿出一大笔用于扩展印度业务

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-17 12:01

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科技传媒网讯 网易科技新闻 8月6日消息，据印度媒体报道，小米印度业务主管马努?库马尔?贾恩(Manu Kumar Jain)表示，小米将从最近首次公开募股(IPO)融资中拿出大笔资金投入印度，尤其是用于建设自己的互联网服务生态系统，投资初创企业，开发针对印度的物联网设备。小米还将寻求进军印度的高端智能手机市场，而直到目前为止小米一直在回避这一领域。

贾恩表示，小米上月IPO融资的45亿美元中，30%将用于核心研发，30%将用于打造物联网平台，30%将用于全球业务拓展，剩余的10%将用于其它费用支出。

“全球业务拓展资金的一部分将用于印度，”贾恩在小米这次IPO之后首次接受印度媒体采访时表示， “在印度，我们的智能手机和Mi.com建设都取得了很大的进步，但在互联网服务、投资初创企业和开发印度特有的物联网设备方面，我们可以做得更多。”

贾恩还表示，小米印度业务已经不需要来自外部大量资金的投入，因为它已经实现盈利。

小米在印度一直在打造一系列互联网服务，其中包括流媒体服务MiMusi（米音乐）和文件共享应用Mi Drop，以及它的MiBrowser和MiStore购物应用。此外，小米最近还在印度推出了贷款服务MiCredit，提供最高10万卢比的贷款。

小米已经在印度投资了10家初创企业，其中对几家的投资与小米打造互联网服务的战略相一致。比如，对社交网络应用Sharechat的投资，以及对数字内容平台Hungama和贷款初创公司Krazybee的投资，并且小米在同这几家初创公司的合作中已经推出了产品。

就在小米扩大互联网服务之际，谷歌、Facebook、Paytm和亚马逊等科技巨头也已经在打造它们的服务生态系统，并在许多领域进行投资。印度Quo-tient公司联合创始人阿南德?鲁尼亚(Anand Lunia)表示，“小米似乎在效仿苹果，为其硬件用户创造多项服务。”Quo-tient公司已与小米及其创始人的投资机构Shunwei Capital实施了几次投资。

他还表示，“随着其手机的流行，小米可以更多地了解消费者，并在手机内提供更好的综合服务。”

小米还在有意识地向高端智能手机领域扩展。小米几乎所有在印度的手机，其价格都一直低于3万卢比。据业内专家称，它的唯一高端智能手机是MiMix。贾恩表示，“我们意识到，现在是关注高端市场的时候了。我们必须选择我们的战场，并自觉地做出这样的决定，即要想在印度获胜，我们不能远离平均售价。”

“印度许多消费者开始购买他们的第二或第三部智能手机，现在重要的是，我们不要让他们失望，”他补充道。8月8日，小米印度公司宣布推出MiA2 Android One智能手机。不过，该款智能手机的价格尚未透露。

此外，贾恩表示小米还将推动Mi.com的发展。他声称，就整体GMV（网站成交金额）而言，Mi.com已经成为印度第三大网站。贾恩表示，“我们的估计是，就整体GMV而言，我们认为我们是在线销售第三大平台。”

Mi.com团队打造了很多功能，例如交换、MiProtect、在一些大城市当天送达，以及多项商品搭配销售折扣等。贾恩表示，小米将继续通过Flipkart和亚马逊等平台销售产品。他解释道，“除了Mi.com之外，我们还通过阿里巴巴和京东进行销售。不过，我们也同他们进行竞争，比如我们的MiPay就是支付宝的竞争对手。”

市场研究公司Counterpoint有关印度智能手机出货量的最新数据显示，小米在印度智能手机市场份额第一位置，在今年第二季度被三星电子公司夺走。这是这家韩国电子巨头在印度智能手机份额第一位置，在去年被小米夺走之后首次被夺回。

“成为第一对我们来说很重要，但是如果在某个季度中我们不是第一名，我们不会因为它而不安，”贾恩评论道。

贾恩表示，小米还在利用线下渠道(如MiHome商店)和合作伙伴关系提高销售额，预计到明年年底，线下销售将达到总销售额的50%。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217108-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:融资IPO智能手机亚马逊印度

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