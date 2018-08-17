爱奇艺、新英体育成立合资公司 入局在线体育平台

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月6日消息，爱奇艺、当代明诚旗下公司新英体育传媒共同宣布，双方将成立北京新爱体育传媒科技有限公司，独立运营的新公司将积极打造在线体育平台，统一运营合并后的爱奇艺体育平台，其中包括新英体育公司旗下新英体育App、爱奇艺体育频道，新英体育App及新英体育网等终端名称也将正式更名为爱奇艺体育。





自8月起，爱奇艺体育平台上将网罗足球、网球、高尔夫等顶级体育赛事，囊括英超、欧洲国家联赛、澳网、ATP、WTA等优质版权内容。爱奇艺网球会员与新英体育原有会员体系也将被打通成为爱奇艺体育会员。爱奇艺体育会员专享内容不仅包含欧洲国家联赛、卡拉宝杯、英冠、高尔夫等直播内容，还将新增英超、网球和高尔夫的专享场次。会员每月获赠的单场观赛券，可同时用于观看英超付费直播和网球付费直播。

新英体育成立于2010年，是国内体育内容营销商、全媒体体育文化传播服务提供商、体育版权分销商。其中包括互联网（新英体育网新英体育APP）、开路电视（电视联播网）、数字付费电视（新视觉付费电视频道）、IPTV、OTT等媒体传播平台。

爱奇艺首席内容官王晓晖表示：“目前，中国的体育产业已经进入了快速发展期，并在全球范围内呈现出和娱乐产业的融合趋势，拥有广阔的发展空间。相信此次爱奇艺与新英体育这样拥有优质版权资源和专业运营经验的战略伙伴携手，双方能通过在优质版权内容、赛事运营、广告营销、会员服务等层面的全方位打通，强强联合打造出超级在线体育平台。也为将来继续加大体育方向的投入奠定良好的基础。”

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