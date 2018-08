苹果移动浏览器称霸美国,FB内置浏览器意外受捧

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月7日消息,据VentureBeat报道,多年来,Android的国际扩张势头始终非常强劲,很难想象苹果的移动操作系统能够主宰哪怕一个市场。不过,分析公司Mixpanel发布最新研究显示,iOS如今已经成为美国所有50个州的领先移动操作系统,而Safari则是49个州最顶级的移动浏览器。与此同时,Facebook的应用内置浏览器也越来越受欢迎,目前排名第三,仅次于谷歌Chrome。

图:Facebook的应用内浏览器显得如此简单,以至于你甚至都没意识到正在用它

Mixpanel对数百万美国移动设备用户的研究表明,iOS现在占据了移动设备市场近三分之二的份额。其目前的市场份额为65.5%,而安卓为34.46%,“其他”操作系统所占市场份额非常有限。但随着每个平台上的用户(尤其是Android)在多个浏览器之间做出选择,另一个有趣的趋势正浮出水面:Facebook正崛起为“网络潜在看门人”。

通过自己的应用,这家社交网络现在占移动网络流量的8.82%。与Chrome的32.48%和Safari的58.6%相比,这个数字依然很小,但却相当重要:因为大多数人甚至都未意识到Facebook是个网络浏览器,但它在移动设备上的网页浏览量占比几乎达到了十分之一。

过去几年,Facebook作为信息过滤器或信息来源的角色始终是公众激烈争论的话题,尤其是当其用户成为“假新闻”和其他政治虚假信息活动的目标时。正如科技媒体TechCrunch指出的那样,Facebook现在在美国15个州占有大约10%的市场份额,这“非常值得关注,因为这意味着这些州的许多人都把Facebook作为他们消费在线内容的主要渠道。”

虽然这可能并不完全准确,主要依赖Safari、Apple News或Flipboard的人也可能通过Facebook浏览少数网页,但这确实表明Facebook在iOS和Android设备上扮演了非常重要的角色。7月份时,Facebook的同名应用程序在iOS应用店的头十年里始终占据着主导地位,而Facebook控制的应用程序在这段时间里占了该应用店五大免费应用中的四个。

Facebook的成长历程非常有趣,但它在任何州都没有占据第二多的市场份额,这个荣誉被Chrome夺得。只有在怀俄明州,Chrome的市场份额超过Safari浏览器,双方比例分别为65.94%和30.07%。相比之下,在阿拉斯加州、康涅狄格州和罗得岛州,Safari的市场份额都在75%以上。

有趣的是,尽管微软的独立浏览器Edge已经在Android和iOS设备上运行了近一年时间,但移动用户对它的兴趣并没有那么大。Mixpanel表示,Edge属于“其他”浏览器类别,总计占移动浏览器市场份额的0.64%,这让这家曾经占据主导地位的IE浏览器制造商在赢得移动浏览器用户方面面临着相当大的挑战。(小小)

