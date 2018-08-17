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苹果移动浏览器称霸美国，FB内置浏览器意外受捧

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-17 17:00

苹果移动浏览器称霸美国，FB内置浏览器意外受捧,浏览器 美国 脸书 ios chrome

（原标题：Safari leads U.S. mobile web traffic, but Facebook is gaining on Chrome）

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月7日消息，据VentureBeat报道，多年来，Android的国际扩张势头始终非常强劲，很难想象苹果的移动操作系统能够主宰哪怕一个市场。不过，分析公司Mixpanel发布最新研究显示，iOS如今已经成为美国所有50个州的领先移动操作系统，而Safari则是49个州最顶级的移动浏览器。与此同时，Facebook的应用内置浏览器也越来越受欢迎，目前排名第三，仅次于谷歌Chrome。

苹果移动浏览器称霸美国，FB内置浏览器意外受捧

图：Facebook的应用内浏览器显得如此简单，以至于你甚至都没意识到正在用它

Mixpanel对数百万美国移动设备用户的研究表明，iOS现在占据了移动设备市场近三分之二的份额。其目前的市场份额为65.5%，而安卓为34.46%，“其他”操作系统所占市场份额非常有限。但随着每个平台上的用户（尤其是Android）在多个浏览器之间做出选择，另一个有趣的趋势正浮出水面：Facebook正崛起为“网络潜在看门人”。

通过自己的应用，这家社交网络现在占移动网络流量的8.82%。与Chrome的32.48%和Safari的58.6%相比，这个数字依然很小，但却相当重要：因为大多数人甚至都未意识到Facebook是个网络浏览器，但它在移动设备上的网页浏览量占比几乎达到了十分之一。

过去几年，Facebook作为信息过滤器或信息来源的角色始终是公众激烈争论的话题，尤其是当其用户成为“假新闻”和其他政治虚假信息活动的目标时。正如科技媒体TechCrunch指出的那样，Facebook现在在美国15个州占有大约10%的市场份额，这“非常值得关注，因为这意味着这些州的许多人都把Facebook作为他们消费在线内容的主要渠道。”

虽然这可能并不完全准确，主要依赖Safari、Apple News或Flipboard的人也可能通过Facebook浏览少数网页，但这确实表明Facebook在iOS和Android设备上扮演了非常重要的角色。7月份时，Facebook的同名应用程序在iOS应用店的头十年里始终占据着主导地位，而Facebook控制的应用程序在这段时间里占了该应用店五大免费应用中的四个。

Facebook的成长历程非常有趣，但它在任何州都没有占据第二多的市场份额，这个荣誉被Chrome夺得。只有在怀俄明州，Chrome的市场份额超过Safari浏览器，双方比例分别为65.94%和30.07%。相比之下，在阿拉斯加州、康涅狄格州和罗得岛州，Safari的市场份额都在75%以上。

有趣的是，尽管微软的独立浏览器Edge已经在Android和iOS设备上运行了近一年时间，但移动用户对它的兴趣并没有那么大。Mixpanel表示，Edge属于“其他”浏览器类别，总计占移动浏览器市场份额的0.64%，这让这家曾经占据主导地位的IE浏览器制造商在赢得移动浏览器用户方面面临着相当大的挑战。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217113-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:脸书美国iOS浏览器Chrome

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