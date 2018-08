苹果安卓都能用?欧盟想施压手机商推通用充电器

(原标题:EU regulators to study need for action on common mobile phone charger)

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月7日消息,据路透社报道,欧盟竞争事务专员玛格丽特·韦斯塔格(Margrethe Vestager)表示,欧盟监管机构计划研究是否有必要采取行动,以迫使手机制造商推出一款通用手机充电器。到目前为止,手机制造商在实现这一目标方面缺乏进展。

近十年来,欧盟委员会一直在推动各手机制造商推出一款通用手机充电器,理由是由于缺乏一款通用手机充电器,导致废弃的充电器每年产生逾5.1万吨电子垃圾,同时也给消费者带来了不便。

长期以来,iPhone和Android的用户一直抱怨他们的手机分别使用不同的充电器。

为了回应欧盟的压力,包括苹果、三星、华为和诺基亚在内,14家手机制造商于2009年签署了一份自愿的谅解备忘录,同意为2011年进入市场的新款智能手机配置一款通用充电器。

在谅解备忘录于2012年到期后,其中一些公司于2013年和2014年又签署了意向书。

但韦斯塔格表示,对通用手机充电器目前取得的进展感到不满意。

8月1日,韦斯塔格在回应一位欧盟议员的提问时表示:“鉴于这种自愿方式取得的进展令人不满意,欧盟委员会将很快启动一项影响评估研究,以评估不同选择的成本和效益。”

这些研究有助于欧盟委员会决定是否需要在推出通用手机充电器上采取行动,并分析各种选择所带来的影响。(刘春)

