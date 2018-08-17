于热潮中看清风口本质，36氪2018新风向峰会与你预见未来

移动互联网时代，技术与资本双轮驱动加速产业跃迁，商业世界瞬息万变。当万千可能性浓缩为风口一词时，我们不禁要问：大风起于何处，下一刻又将刮向何方?XIK中文科技资讯

热点高速迭代，机遇与挑战并存。消费行业正拥抱着属于自己的黄金时代，新消费人群的崛起、居民收入的增加、需求的多元化与圈层化以及底层技术的更迭革新，推动消费水平的提升与市场新物种的演化;教育行业成为资本的宠儿 ，技术与资本的驱动下，这个万亿规模的市场将被注入更多想象力;文娱站在商业舞台的追光灯下，各个细分领域不断涌现新的创投机遇;出行领域或许更具挑战，出行产业持续升级，新老选手们的突破口又会在哪里?XIK中文科技资讯

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秉持不断探索媒体边界的理念，36氪关注着每一次新风口的兴起与沉寂。在年中盘点的这一关键时间节点，36氪以“风口更迭，探索永恒”为主题，倾力打造一场旨在总结上半场趋势、预见新赛道机遇的商业盛典——2018新风向峰会。到场嘉宾包括：蚂蚁金服副总裁纪纲、唱吧创始人&CEO陈华、场景实验室创始人吴声、经纬中国董事总经理钱坤、小米生态链 副总裁、有品电商平台总经理高自光、新东方在线CEO孙畅、DaDa创始人&CEO郅慧、高思教育集团总裁李川、真格基金投资副总裁姜敏、爱驰汽车联合创始人&总裁付强、电咖汽车董事长&CEO张海亮、奇点汽车创始人&CEO沈海寅、威马汽车创始人沈晖等、蔚来资本管理合伙人张君毅等五十余位「行业大咖、知名投资人与36氪资深分析师」。峰会将聚焦「消费、文娱、教育与出行」四大领域，围绕新风向下的新模式、新增长进行深度探讨，分享独到洞见。XIK中文科技资讯

在通往商业进化的征途上，风愈是猛烈，步伐愈要稳健。36氪希望通过这一场智者云集的前沿盛会，助力最具前瞻力的创新者们于热潮中辨清航向，把握核心趋势，先人一步，夺势共赢。XIK中文科技资讯

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