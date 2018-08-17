前合益大中华区咨询业务总裁梁星晖加盟e成科技

8月17日，人力资本领域深度人工智能公司e成科技宣布，前合益集团(Hay Group)大中华区咨询业务总裁梁星晖正式加盟e成科技，出任总裁一职，直接向e成科技CEO周友鸿汇报。OgQ中文科技资讯

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据悉，梁星晖同时还将担任e成科技咨询+业务首席架构师，全面负责e成科技AI咨询业务的管理工作，并围绕AI咨询这一新的业务板块，协助CEO推动公司的战略升级及落地，助力e成科技进一步完善其HR服务生态布局。AI咨询是e成科技继AI招聘和智慧人力之后的又一重要布局，自此e成科技将完成以AI招聘、AI咨询、AI产业三足鼎立的全新战略版图。OgQ中文科技资讯

资料显示，梁星晖在加入 e成科技之前，曾任合益集团(Hay Group)大中华区咨询业务总裁及光辉国际中国区副董事长/全球高级合伙人。自2003年进入咨询行业起，在人力资源咨询、战略规划咨询、战略实施咨询等多个领域积累了长达15年的经验，是业内知名的管理咨询专家。梁星晖曾在2007年、2008年、2009年、2011年四次为国家国资委企业分配局提供市场薪酬最佳实践分享与指导，2011年、2012年连续两年任中国最佳人力资源典范企业最佳雇主评委。OgQ中文科技资讯

此次从顶尖咨询公司转投人工智能准独角兽企业，对于梁星晖而言也是一个重要的突破，他表示期待和新同事们一起投入创业的激情之中。就职当日，梁星晖通过内部邮件发表了一封全员信，讲述了他选择加入e成科技的动因，解读了AI咨询业务的未来形态和巨大价值，定义了e成科技AI咨询业务的使命——“让天下没有用不起的咨询”。在这样的使命的引领下，e成科技将打造AI与咨询结合的全新业务落地场景，AI强大的算法能力和咨询专家的专业洞见相加，将极大提高咨询业务的劳动生产率，大幅降低企业咨询服务的成本，突破时间、空间、人力的限制，让咨询成为造福所有大、中、小型企业的新行业、新业态。正如梁星晖在就职信中所言：“这将是e成带给咨询的科技之美。”OgQ中文科技资讯

e成科技CEO周友鸿表示：“e成科技一直专注于科技驱动人才升级。AI赋能咨询，这在整个人力资本行业都将是一次开疆破土的创新。梁星晖先生作为咨询行业的专家加入e成，将带来传统咨询行业与AI技术的激情碰撞。我们也期待在梁星晖先生的带领下，e成科技可以用AI为咨询行业带来持续性的变革力量，为企业带来高价值低成本的咨询服务。”OgQ中文科技资讯

附e成科技总裁梁星晖就职当日员工信全文：OgQ中文科技资讯

各位同事，OgQ中文科技资讯

谢谢周及各位的欢迎!从合益(Hay Group)加入e成这个平台，不只是“接龙”，而是为了“造龙”，造“咨询+”这条旨在“再定义咨询”的业务之龙!OgQ中文科技资讯

自从2003年进入咨询行业，我先后在美世咨询从事过一年的人力资源管理咨询，在毕博的战略团队做过两年战略咨询，随后又在合益一口气从事了12年半的战略实施方面的管理咨询。就在昨天，我告别了合益，告别了这个让我彻底迷恋上咨询的舞台!但，在我的心中，合益对咨询精神与价值的追求与捍卫，却值得永远珍藏与继承!因为，我想这份精神与价值是普适的，是经得起时间考验的。它要“为客户的成功而战”，它要“帮助企业将战略变成现实”，它要“帮助企业更好地吸引人、选拔人、组织人、激励人!”陶渊明说，“人生为一件大事而来!”，这就是我要追求的人生大事!OgQ中文科技资讯

人生有一次加入合益这样的平台，已经足够幸运!能有再次的幸运加入e成这样的平台，实在是要加倍感恩的了!因为，前期与一些同事的交流与接触，让我意识到，e成及各位在追求同样的且更富想象空间的伟大使命，这份使命就是要让咨询老树开新花，就是要让咨询呈现出一个可以造福所有大、中、小型企业的新行业、新业态!OgQ中文科技资讯

这将是e成带给咨询的科技之美!OgQ中文科技资讯

因为科技，我们将进入“咨询+”时代!因为科技，咨询将得以插上腾飞的翅膀!AI不但可以在理性分析、逻辑推导方面，为咨询活动提供更深入、更全面的帮助，还有机会在咨询的感性领域提供有力的支撑。对咨询业来说，预示着一个拉出行业第二根成长曲线的历史机遇的到来。对AI来讲，咨询毫无疑问将成为一个极富机会与价值的业务落地场景!试想一下这样的画面：一方面AI在人力所不及的领域开疆、注智，另一方面咨询专家们在艰深的专业洞见及高度的感性咨询方面尽情发挥，两者相互交融、相得益彰，直抵咨询的新境界!我们可以大胆预见，优秀的咨询专家们将得以从繁琐的、重复的或不易深入的工作环节中解放出来，转而专注于一些人力更擅长的领域，而就此获得新生的咨询业务在劳动生产率方面将会获得十数倍的放大。OgQ中文科技资讯

如此，借助科技的力量，咨询“长不大、小而美”的帽子可以丢矣!在移动互联网的下半场—AI时代，咨询与客户都势必迎来一个更美好的春天!OgQ中文科技资讯

咨询+的使命是“让天下没有用不起的咨询!” 高价值咨询将从此变得更标准化、产品化、适价化!在这样的使命引领下，咨询将变得不再高不可攀，不再拒人于千里之外!咨询将有机会真正成为造福全社会的高性价比产品与服务，所有的企业，不管它是千亿级、百亿级、十亿级，还是更小，都将获得同样好的服务!因此，可以说，咨询将从小众走向大众，从高价格走向高价值，从偶一用之到随需可用!OgQ中文科技资讯

咨询+的愿景是要“成为全球最具突破力的AI咨询领导者”!这些突破将包括但不受限于如下几个重要方面：OgQ中文科技资讯

突破空间：咨询将走向O+O，场景化线上咨询将为咨询推开一扇新窗;OgQ中文科技资讯

突破时间：咨询有可能永远在线，迭代将随时发生，项目不再是时间之框;OgQ中文科技资讯

突破精度：借助AI这一科技力量，咨询将进入“精准”时代;OgQ中文科技资讯

突破人力：顾问人才少，好顾问就更少!因此，咨询项目质量时高时低,品牌不再是咨询质量之保证!咨询+就是要把优秀线下咨询成果转换成高质量、可迭代的产品化解决方案，以让咨询既可继续人力之利，又可摆脱人力之缚!OgQ中文科技资讯

如今的行业竞争，已从产品同质以及技术同质发展到了商业模式同质、战略同质，实现差异化的最大机会就是战略执行的差异化：我们要更坚信、更坚韧、更迅速、更有效!OgQ中文科技资讯

这一切多么令人欣喜!你我就是改变的力量，你我就是咨询的再定义者!OgQ中文科技资讯

于我而言，青春从50岁开始!对各位来说，无论是20、30还是40，都正值青春芳华!我期待着与你们一道投入这创业的激情之中，共建、共舞“咨询+”之龙!OgQ中文科技资讯

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