旧金山想终结科技公司免费午餐：让程序员出来吃饭

（原标题：San Francisco proposes an end to free tech lunches）

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月7日消息，据国外媒体报道，旧金山的不少当地餐馆担心，雇主提供的免费午餐使得技术工人们不会去当地的餐馆就餐。作为回应，两位旧金山监管机构人员提议进入该市新办公场所的公司不得为员工提供免费午餐。

天下没有免费的午餐。

在旧金山，免费内部餐点已成为一些科技公司为其员工提供的最具吸引力的福利之一，但或许损害了当地餐馆的利益。

一些餐饮企业和城市监管人员争辩说，公司提供的自助餐在用餐时间内将工人留在办公室内，使得他们很少光顾当地的餐馆。这种趋势促使旧金山的两位监管人员阿沙・萨法伊（Ahsha Safai）和亚伦・皮斯基（Aaron Peskin）提议禁止那些提供免费餐饮的公司搬进该市的新办公空间。

萨法伊告诉CNBC，“我们正准备在靠近市中心南部的索马市中心再建55万平米的办公空间。所以在这个特殊的时刻，其中思考的一件事是关于中端市场的减税问题。我决定提出一个政策，限制或完全禁止这些科技公司为雇员提供免费食物――当然，我并不是想带走任何人的午餐。我们想的是鼓励人们摆脱他们的孤岛，离开办公室，进行广泛互动，为健康的城市做出贡献。”

根据萨法伊和旧金山卫生部的数据，大约有40个分布在旧金山各地的办公室自助餐厅提供免费食品。提供免费餐饮的科技企业包括Twitter，Uber和Square。

数千名富裕的科技工作者不去当地餐馆吃饭，而是留在工作岗位上吃午饭，这并不是旧金山在中城区为企业提供巨额税收优惠时想要的结果。然而，提供免费膳食的公司也并没有想到他们为保留顶尖人才而发明的竞争优势给当地经济带来了一定损失。

“因此，当你有成千上万的人占用所有的房地产，而且他们永远不会离开时，这些办公空间、员工数量以及他们的运营模式对该地区的其他企业来说都是一种非常奇怪的动态组合。“Hi Neighbor Group的合伙人Ryan Cole说道，该公司在旧金山拥有并经营着四家餐馆和咖啡馆。“但这些科技公司非常聪明，由于对自己有利，结果破坏了正常的商业模式。”

有人说，未来企业向员工提供免费内部食品的拟议禁令不足，因为它不具有追溯力，这意味着已经提供免费午餐的公司将不必停止这种做法。

其他人则认为，该法令超出了监管范围，并将影响到科技公司继续进入旧金山地区。

“我很欣赏这项法令，因为它想支持当地的餐馆，我认为这很棒，”城市工作人员凡妮莎・布朗(Vanessa Brown)说， “但我认为，告诉人们他们不能在工作场所吃饭，这有点过了。

关于免费午餐争议的解决方案已经开始浮出水面。例如，Twitter有时邀请餐饮企业在公司厨房做饭并支付薪酬，以便让员工接触其他餐饮企业。而Square为了鼓励工人在办公室外吃饭，每个月会在两个周五时间关闭自助餐厅。

凯萨琳・乔(Katherine Chiao)是中城区一家名为Kagawa-Ya Udon的日本餐厅的老板。科尔说，他们看到周五生意明显好转。

“就像白天和黑夜，”乔说。“周五已经相当忙碌了，但是到了Square的免费餐饮关闭日时，我们看到自家的销售额增加了20％。”

旧金山将加入Alphabet的主要总部所在地山景城的行列，成为湾区的第二大城市，如果拟议的法案通过，将禁止开设新的免费办公室自助餐厅。

“我认为科技企业是旧金山的一个非凡的贡献者，”萨法伊说，“但这并不意味着我们不能反思如何加强我们经济和社会的某些方面，并鼓励那些观察他们商业模式的人说，’也许这在硅谷有效，但它在城市环境中不起作用。’”（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217117-1.html

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