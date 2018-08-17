安卓9.0正式定名"安卓派" Pixel手机已获得更新

（原标题：Google reveals Android P is named Pie, begins rollout to Pixel phones）

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月7日消息，谷歌宣布，最新移动操作系统Android P的正式名称是Android Pie，并向Android开源项目（AOSP）公开了最新的源代码。今日，谷歌已向Pixel设备推送了Android 9.0 Pie正式版的系统更新。

目前，Android Pie暂时仅支持Pixel手机。在beta测试阶段，Android P已面向索尼Xperia XZ2、小米Mi Mix 2S、诺基亚7 Plus、Oppo R15 Pro、Vivo X21、一加6和Essential PH-1开放测试。谷歌表示，今年秋季前，Android Pie将面向这些设备以及所有符合条件的Android One设备开放。谷歌补充，今年它正与“许多其他合作伙伴推送或把设备升级到Android 9”。Android Pie将不再支持Nexus设备。

新功能抢先看

谷歌指出，Android Pie融入了“大量的人工智能援助，让手机更智能、更便利、更能满足用户的特别需求。”

Android Pie提供了一系列新功能，如，内置支持刘海屏、经过调整的快速设置面板、带圆角的通知栏、对内联回复的支持（直接在通知界面中快速回复短信）、通知中的智能回复、用于指纹身份验证的一致用户界面、限制应用后台执行功能的隐私增强特性、自适应电池和自适应亮度功能（由谷歌DeepMind提供支持）、预测用户下一步操作的App Action、在谷歌搜索结果和Assistant智能助理内部显示某些应用的用户界面的App Slices、通过系统管理对话框提示用户进行生物识别身份验证的BiometricPrompt API，以及允许用户同时从两个或多个物理摄像头访问流媒体内容的多摄像头API。

其中，自适应电池功能特别有趣，它能够记录用户最常用的应用，并针对这些应用优先分配电量。同自适应电池一样，自适应亮度功能采用了人工智能技术，能够根据用户的喜好和环境自动调整屏幕亮度。

Google还用实例解释了App Actions如何基于背景信息预测用户的下一步行动。“假设今天是周二早上，你正准备上班，App Actions将建议用户使用谷歌地图导航到上班地点或播放谷歌Play Books中的有声书。下班后戴上耳机时，用户可能看到的选项有，打电话给妈妈或打开最喜欢的Spotify播放列表。”

App Slices功能将在“今年秋季晚些时候”才会推出。该功能能够在需要时显示用户最喜爱的应用的相关信息。例如，若用户在谷歌搜索中输入Lyft，搜索结果中会出现这个打车应用的用户界面，并显示打车回家的价格和预计抵达时间。

全新的数字化健康（Digital Wellbeing）系列功能将先后向Pixel手机（今年秋季）和其他设备（更晚时候）开放。这一系列功能包括记录用户设备使用时间的Dashboard、对某些应用设置使用时限的App Timer、屏蔽屏幕弹出内容的勿扰模式以及在睡觉前开启夜光和勿扰模式、将屏幕调为灰色色调的Wind Down。我们现在可在Pixel手机中通过beta版Android Pie尝试数字化健康系列功能。

Android Pie还推出了全新的系统导航特性，其中的单一主画面按钮借鉴了苹果的iPhone X。从任何地方向上滑动都可显示最近使用应用的全屏预览，用户可通过点击预览跳回某一应用。智能文字选择功能（Smart Text Selection）可识别用户选择的文字的含义并建议相关操作，该功能现在也适用于最近应用预览中。

各种隐私和安全性上的改进也值得一提。Android Pie引入了受保护确认操作（Android Protected Confirmation）、充当新型KeyStore的StrongBox、对DNS over TLS的内置支持、默认阻止所有明文流量的网络安全配置，以及限制闲置应用访问麦克风、相机和所有SensorManager传感器。

最后，Android Pie为我们带来了157个全新的表情符号。（惜辰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217118-1.html

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