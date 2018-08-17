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传字节跳动计划明年IPO：旗下拥有今日头条和抖音

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-17 21:00

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传跳动字节计划明年IPO：旗下拥有今日头条和抖音

科技传媒网讯 网易科技新闻8月7日消息，据英国媒体报道，知情人士透露，今日头条和抖音的运营公司“字节跳动”计划明年IPO。

据了解，字节跳动曾经放弃了一次融资，这次融资对该公司的估值高达450亿美元，是之前200亿美元估值的两倍多。

在中国不断发展的科技领域，字节跳动正成为一颗非同寻常的新星。虽然没有腾讯和阿里巴巴这两个中国重量级企业的支持，它依然吸引了大投资方和用户。

由于推送内容低俗，今日头条曾被数个在线应用商店暂时下架，此后该应用集中关闭了一些违规帐户。

字节跳动的投资者承认，一些投资者曾希望通过一些“渠道”买进公司的部分控制权，但字节跳动并未积极募集资金。

随着私募股权和风险投资基金对企业的投资热情渐减，中国的独角兽企业纷纷寻求上市。字节跳动的上市野心恰逢其时。

今年，小米和映客已在香港上市，拼多多已在纽约上市。美团点评正准备在香港上市。滴滴出行也考虑在明年加入上市行业。据市场研究公司CBInsights称，滴滴是全球第二大最具价值初创公司，其估值高达560亿美元。

伯恩斯坦研究公司的高级分析师David Dai说，“如果在一年前询问这些公司，它们中有许多会表示未计划在三年内上市，但现在由于私募股权和风险投资基金的投资流失，它们都迫切想要上市了。”（惜辰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217119-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:IPO运营今日头条跳动字节

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