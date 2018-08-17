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易读|ofo重启红包车 开启新一轮现金补贴大战

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-17 21:01

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易读|ofo重启红包车 开启新一轮现金补贴大战


科技传媒网讯 网易科技新闻8月7日消息，继红包年卡现金补贴用户后，ofo又开启了新一轮的现金补贴，上线“福车红包”活动，用户解锁且骑行“福车”后，可获得最高99元“福车”红包现金奖励。

据了解，ofo“福车”为长时间未被使用的车辆，用户可在如胡同、草丛、楼道等区域寻找这些“福车”。用户找到并解锁“福车”后，骑行超过300米、时间超过1分钟，就有机会获得1元-99元的现金红包奖励。

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此外，将“福车”骑行至地铁站、商圈等人流较大的热门位置，还可获得更多奖励。

早在去年，以ofo摩拜为首的共享单车行业上演过类似的红包车现金补贴大战，用户骑红包车就可获得随机金额的现金红包，最高红包可达上千元。据悉ofo官方表示，红包车活动效果明显，既拉取了更多用户加入共享单车绿色出行行列中，又能激励用户成为城市共享单车的自然调度员，提高了车辆循环利用率和降低了车辆运营成本。

据悉，ofo今年开始探索更多盈利模式以给用户更多便捷的服务。目前，其B2B、金融、本地生活等多元化商业布局进展顺利，B2B项目在6月的营收已超过1亿元，且在国内100余座城市实现了盈利。（彭丽慧）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217120-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:小黄车现金红包骑行

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