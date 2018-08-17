易读|淘宝与支付宝合作，上线拼团功能

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月7日消息，支付宝最近与淘宝合作，上线了拼团功能，阿里表示，这只是双方业务合作的第一步。

“拼团”页面位于在支付宝首页的底部，会分时段给用户推荐不同的拼团商品，支付宝上的这些商品全都来自不同的淘宝店家，涵盖了日用、食品、服饰等十多个品类。但拼团价会比淘宝价格再低一些，很多甚至都是再打5折的降价幅度。

支付宝的拼团功能除了可以自主发起拼团、邀请好友外，还能由系统匹配，加入到已经开始的拼单中。

阿里表示，在支付宝上出现的这个拼团功能，不仅商品来自淘宝，订单、会员系统与淘宝打通，而且推荐的拼团商品也结合了用户此前在淘宝上的购物习惯。

据官方资料，这不是淘宝第一次发力拼团电商，今年3月就推出了淘宝特价版，宣布要做“消费分级”，阿里表示，此次与支付宝联手推出的“拼团”只是淘宝和支付宝业务合作的第一步。（彭丽慧）

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