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商务人士也爱上民宿？Airbnb：70万家企业使用其商旅服务

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-17 23:02

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（原标题：Airbnb for Work claims 700,000 businesses as bookings tripled for second year in a row）

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月7日消息，据VentureBeat报道，房屋共享平台Airbnb今天公布的数据显示，越来越多的商务旅行者抛弃酒店，纷纷涌向Airbnb。

商务人士也爱上民宿？Airbnb：70万家企业使用其商旅服务

Airbnb宣称，在2016年至2017年间，通过其Airbnb for Work项目(前身为Airbnb for Business)预订房屋数量增加了两倍，增幅与2015年至2016年期间的水平类似。但除此之外，Airbnb还宣布，目前有70万家公司在使用Airbnb for Work，高于去年4月份报告的25万家，还有许多引人注目的新客户，包括Gap和Twitter。

尽管商务旅行者可能从一开始就使用Airbnb预订商务住宿场所，但2014年，该公司推出了一款以商务为重点的新产品，其中央预订平台包括旅行行程、账单和其他财务报告数据。这个项目于2015年在全球推出。在这几年里，Airbnb的增长速度非常快，在专注于打造完整旅行体验的同时，也提供转租服务。

Airbnb最近推出了新的房源列表类别，允许用户根据更具体的标准查找属性。该公司今年也首次实现了全年盈利，目前估值为310亿美元。这意味着Airbnb的价值超过了大多数大型连锁酒店，Airbnb上的房源数量现在超过了全球五大连锁酒店的总和。

Airbnb对消费者旅游市场的影响是巨大的，但在订房领域，老牌公司也并非毫无还手之力。去年，豪华家庭共享公司Oasis从凯悦酒店获得了战略投资，AccorHotels酒店以1.7亿美元的价格买下了豪华度假租赁平台Onefinestay，旅游预订巨头Expedia以39亿美元收购了Airbnb的竞争对手HomeAway, TripAdvisor收购了房屋租赁市场HouseTrip。

当然，这一切的自然延伸就是商务预订，这也是Airbnb将目标对准全球1万亿美元商务旅行市场的原因。该公司还分享了许多关于公司和员工如何使用Airbnb for Work的亮点数据。例如，30%的商务预订至少包括一个周末晚上，这表明很多人都在额外增加预定天数，以便能看到当地的风景。尽管较短的停留时间仍然是常态（平均为5天），但该公司表示，用于培训或现场项目的较长停留时间也在增长。在过去一年，超过两周的Airbnb for Works预定增长了300%。

在Airbnb准备于2019年上市，该公司仍在继续为大举进军商务旅行领域奠定基础。去年，该公司宣布，Airbnb将在SAP Concur的预订引擎上发布信息，这一功能将很快向所有人开放。在接下来的几周里，Airbnb还将推出一个新工具，它允许公司自动为员工的旅游搜索设置参数。如果公司有内部规定，每晚预订不得超过300美元，他们就可以创建过滤器，在满足这一条件的房源类别中进行选择。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217122-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:酒店旅行商旅民宿爱彼迎

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