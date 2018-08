苹果加盟智能家居行业组织 智能家居平台开始融合

(原标题:Apple joins ‘The Thread Group,’ opening up the possibility of more advanced HomeKit tech)

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月7日消息,据9to5Mac报道,苹果公司今天加入了智能家居行业组织The Thread Group。虽然目前尚不清楚苹果公司在该组织中的参与程度,但该公司目前已被该组织网站列为“成员”。

Thread被描述为一种新的网格网络标准,旨在使各种智能家居技术更容易协同工作。Thread被设计成支持各种设备,从家电、空调、照明到安全、访问控制等等。

让设备相互交流很难。即使它们可以互相交流,之间的联系也是断断续续,而且非常耗能。Thread改变了这一切。这种网状网络可以安全可靠地将家里的数百种产品连接起来,而且不会影响电池的使用寿命。

IHS分析师李·拉特利夫(Lee Ratliff)解释说,苹果加入The Thread Group的决定可能表明,它正在“更新或加大在HomeKit上的努力”。谷歌和Nest已经支持Thread,而亚马逊也是其成员之一。拉特利夫指出,苹果加入该组织可能标志着各种智能家居平台的“融合开始”。

目前,许多路由器和其他网络设备已经可以使用Thread:所有Thread网络都易于设置和安全使用,它们使用智能手机时代的认证方案和AES加密来屏蔽存在于其他无线协议中的安全漏洞。

——使用智能手机、平板电脑或电脑进行简单安装;

——可扩展到将250多种设备连接到支持多个跃点的单个网络上;

——在网络和应用程序层提供安全性;

——产品安装代码用于确保只有授权的设备可以加入网络;

——有银行类、公钥加密支持

目前,HomeKit配件必须通过蓝牙或WiFi工作。苹果支持Thread可能意味着支持蓝牙或WiFi之外的额外标准。同样,苹果公司在这个问题上的介入程度还不清楚。该公司尚未对此置评。(小小)

