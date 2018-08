一箭71星,今年年底SpaceX将送一批小卫星入轨

从范登堡空军基地发射的SpaceX猎鹰9号火箭

科技传媒网讯 网易科技新闻8月7日消息,据国外媒体The Verge报道,今年晚些时候,SpaceX公司的猎鹰9号火箭将把71颗卫星送入轨道——该数字比该公司或其他任何的美国火箭公司一次性发射到太空的卫星都要多。此次发射任务定名为“SSO-A”,计划于2018年末从加州范登堡空军基地进行,不过具体日期尚未确定。

此次卫星搭载计划是由Spaceflight Industries公司协调和促成的——这家公司致力于为需要进入太空的小型卫星寻找用于发射的“不动产”。太空飞行已经成为许多小型卫星制造商的首选,毕竟它们的硬件进入轨道的选择有限。像猎鹰9号或Atlas V这样的大型火箭用于将少量的小型卫星送入太空的话,通常来说它们实在太大了,成本也太过昂贵。在过去的十年里,这些卫星公司实际上只有两种选择:把它们的卫星作为货物发射到国际空间站,然后再进行部署;或者搭载发射大型卫星的火箭。

Spaceflight将与制造商合作,在已经计划将更大的有效载荷发射到轨道上的火箭上寻找额外的空间。然后,该公司将找到一种方法,帮助将这些小型卫星集成到一项任务中,这样就能同时发射多个有效载荷。到目前为止,Spaceflight已经帮助140多颗不同的卫星寻找到搭载多枚火箭进入轨道的机会。该公司甚至还帮助20颗卫星在印度PSLV(极地卫星运载火箭)上预订到搭载空间,该火箭是在2017年2月将104颗卫星送入轨道。

此次发射,多达18个国家都有有效载荷

此次猎鹰9号的飞行与其他的卫星搭载的不同之处在于,2015年,Spaceflight直接包下整个猎鹰9号火箭,并且从那以后一直在填充发射载货单。根据Spaceflight今天公布的新细节,目前共有71颗卫星计划发射。其中包括15颗较大的微卫星,以及56颗较小的、被称作CubeSat的标准化卫星。这些卫星的重量从11磅到660磅不等。包括美国、澳大利亚、泰国、波兰等在内的18个国家在此次发射中都有有效载荷。其中四分之三的卫星是商用有效载荷,高校甚至一所高中都有自己的硬件要发射。火箭还将搭载两件艺术品。

所有的卫星都计划进入地球上空的一条低轨道,即太阳同步轨道。这条轨道可让卫星每天在同一时间飞越地球表面的同一块区域。猎鹰9号发射以后,将需要6到8个小时将全部的71颗卫星部署到这个轨道上。据Spaceflight发射服务部门总裁科特·布雷克(Curt Blake)说,在合适的时间部署所有的这些卫星将会是一连串极其复杂的事件。这些卫星将被装载到一个被称为有效载荷堆栈的大型结构上,该结构被安装在火箭的顶部。该堆栈配有各种各样的机制,来在适当的时间将卫星逐一抛到太空当中。

“最大的技术挑战或许是给有效载荷堆栈中的所有的航天器排序,”布雷克告诉The Verge,“当你对这种发射进行排序时,你必须经过一番深思熟虑,必须要有条不紊地展开这项工作,进而确保不会有航天器飞回来,互相接触,造成太空碎片。我们花了很多的时间来建模和处理排序问题,以便确保所有的卫星都顺利发射出去。”

在Spaceflight公司的华盛顿设施,整批卫星被整合到一起

Spaceflight不仅为这些卫星的发射敲定基础设施,而且还帮助卫星公司解决让其卫星进入太空所需的许可问题。例如,美国的卫星公司需要来自联邦通信委员会(FCC)的许可来预留与太空探测器通信所需的少量无线电频率。自其中一位客户据称发射了四颗被FCC拒绝授予许可的卫星以后,Spaceflight最近也对许可问题变得格外警惕。

“我认为,在那次事件中,客户对我们并没有完全坦诚。”布雷克说道,“我们在某种程度上依赖于他们来告诉我们准确的信息。”他说,从那时起,公司实施了一些改变。该公司现在需要更多的证据来证明客户已从政府机构那里拿到所需的许可证。

不过,尽管出现了那次事件,但Spaceflight仍在稳步前进,吸引到越来越多的客户。今年6月,该公司宣布将携手新晋的发射提供商Rocket Lab和Virgin Orbit,在2018年末和2019年将更多的小型卫星送入太空执行未来的任务。如果一切顺利的话,该公司将在今年年底前帮助发射多达97颗卫星,它也已经给2019年定下了10项任务。

与此同时,即将到来的猎鹰9号发射中的大部分航天器都已经被附着在Spaceflight位于华盛顿奥本的设施的有效载荷堆栈上。Spaceflight说,在此次发射中,他们负责工程、任务规划、监管流程、合同签订等方面的工作。“这需要在协调方面下很大的功夫,但我们有非常擅长这方面的人,不管是与客户协调,与SpaceX协调,还是与其他的供应商协调。”布雷克指出,“我认为,追踪所有的这些进展,并确保它们在正确的时间整合起来的工作,非常了不起。”(乐邦)

