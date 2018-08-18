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苹果总部所在地想修超级高铁 市长希望苹果能掏钱

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-18 04:00

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（原标题：Apple-Funded Hyperloop Could Bring Elon Musk's Transit System to Cupertino）

苹果总部所在地想修超级高铁 市长希望苹果能掏钱

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月7日消息，据国外媒体报道，日前苹果总部所在地库比蒂诺市市长表示，将于下半年开展一项关于建设超级高铁项目的税收提案。其希望苹果等大公司能够为该项目提供资金支持。

苹果会把资金投入到超级高铁项目中去吗？苹果公司总部所在地库比蒂诺市市长建议，像苹果这样的硅谷公司可以“大力补贴”超级高铁项目，这一系统最初是由特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）在2013年的白皮书中提出的。

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图示：库比蒂诺市拟建超级高铁路线图

库比蒂诺市市长达西・保罗（Darcy Paul）告诉《硅谷商业日报》，市政委员会将于今年11月提出一项税收提案，以资助新的交通项目，在本市建设一条超级高铁线路。如果该提案获得批准，库比蒂诺市的税单将从1.7万美元猛增至940万美元，约占拟议计划1,020万美元总营收的92%。保罗表示，他曾与Hyperloop Transportation Technologies见过面。他表示:“可能会有非常多的私营部门基金愿意投资于一条早期线路，这样你知道，特定的行业或公司就可以利用它作为一个展示窗口。”

保罗告诉市政厅参会者，一个将引起全球关注的超级高铁项目可能是一个“数亿美元”的机会。随后市政委员会推迟了这一举措。议员Barry Chang在今年早些时候会见了一家超级高铁的首席执行官，他声称委员会正在“与超级高铁公司对话，希望从Diridon车站到DeAnza College开通一条线路。”

苹果尚未公开表示对这一想法的兴趣，但它一直在探索未来的交通选择。该公司的“泰坦”无人驾驶汽车项目正在稳步进行。2017年8月，首席执行官蒂姆・库克(Tim Cook)将自动驾驶描述为“所有人工智能项目之母”。2017年10月，人们发现苹果公司旗下的雷克萨斯(Lexus)运动型多用途车(suv)在该地区进行测试，该车配置了12个激光雷达传感器，从街头呼啸而过。

苹果是否愿意将其超过2000亿美元的现金注入超级高铁项目是另一个问题。自从2013年马斯克提出超级高铁的想法以来，第三方已经对其想法进行探索。特斯拉首席执行官最近改变了计划，并宣布他的公司也将开始建设超级高铁系统。除了HTT和理查德・布兰森(Richard branson)支持的Virgin Hyperloop One之外，马斯克还在SpaceX园区举办了超级高铁乘客舱设计竞赛。超级高铁已经是一个竞争相当激烈的市场了。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217125-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:苹果超级高铁保罗库比蒂诺所在地

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