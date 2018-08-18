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李彦宏回应"谷歌重返大陆"传闻：有信心再赢一次

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-18 04:02

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李彦宏回应谷歌重返大陆传闻：有信心再赢一次


科技传媒网讯 网易科技新闻 8月7日消息，周一，人民日报在海外社交媒体平台上刊文称，欢迎谷歌重返中国大陆，但前提是必须遵守中国法律。对此李彦宏在朋友圈回应称，中国的科技公司今天有足够的能力和信心，在与国际企业的良性竞争中变得更强，共享全球化红利。如果谷歌决定回到中国，百度非常有信心再PK一次，再赢一次。

李彦宏表示，在海外，谷歌是合作伙伴。在人工智能时代，百度已经做好充分准备，和世界共同拓展技术边界、分享创新成果。

有人质疑百度近年发展是占了Google退出中国的便宜，对此李彦宏表示，百度无法证明一件没有发生的事情。

李彦宏回顾称，谷歌是2000年先于百度在中国市场上推出独立搜索服务的，2005年更是加大投入，而百度是后来者居上，通过技术和产品创新反超谷歌。到2010年，谷歌在市场份额持续下降的情况下退出中国时，百度的市场份额已经超过70%。如果现在谷歌回来，百度正好可以真刀真枪地再PK一次，再赢一次。

以下是李彦宏在朋友圈的回应：

今天《人民日报》在海外的社交媒体上说欢迎Google回归，但前提是遵守中国法律。这个事情有朋友问我怎么看。我想说，中国的科技公司今天有足够的能力和信心，在与国际企业的良性竞争中变得更强，共享全球化红利。如果Google决定回到中国，我们非常有信心再PK一次，再赢一次。

今天的百度，已经是一家在全球人工智能领域有巨大影响力的公司，我们的全球生态合作伙伴已经超过300家。Google也是我们国际市场上的合作伙伴。在产业的下一幕人工智能时代，百度已经做好充分准备，和世界共同拓展技术边界、分享创新成果。

再来看中国市场。这些年，我们的产业环境和发展规模已经发生了翻天覆地的变化，中国的科技公司在发现新问题，服务新需求方面已经走在了世界的前面，全球都在Copy from China。这是每个想要进入中国市场的国际企业，都必须认真考量和面对的。

这些年来，百度一直被认为是占了Google退出中国的便宜。我们无法证明一件没有发生的事情。事实上，谷歌是2000年先于百度在中国市场上推出独立搜索服务的，2005年更是加大投入，而百度是后来者居上，通过技术和产品创新反超Google。到2010年，谷歌在市场份额持续下降的情况下退出中国时，百度的市场份额已经超过70%。如果现在Google回来，我们正好可以真刀真枪地再PK一次，再赢一次。

李彦宏回应谷歌重返大陆传闻：有信心再赢一次

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217126-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:谷歌中国百度李彦宏

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