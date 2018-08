"越南制造"正在崛起,这座城市也想变成创新中心

阮北海(左)和他在创客创新空间的同事

据《南华早报》(SCMP)报道,"中国制造"(Made in China)已经耳熟能详,如今又有了个新的全球流行语,它就是"越南制造"。

的确,这个曾经饱受战争之苦的国家正迅速将自己定位为一个重要的制造业中心。世界上每10部智能手机中就有一部是在越南生产的——你阅读这篇文章所使用的手机可能也是越南制造的。

在2017年,仅三星的产品就占了越南2270亿美元出口总额的四分之一,另外钢铁和家具也占了很大的出口比重。

但越南人还在以一种令人惊讶的方式增加价值,这一点尤其体现在它的岘港上面。

阮北海(Nguyen Ba Hoi)既不生产智能手机,也不生产用于出口的钢铁。他专注于推动他的国家发展成为一个创新中心。

来自岘港大学的学生在其个人和学术项目中测试各种技术和小设备。

他将他的时间倾注在岘港现代而时髦的“Maker Spaces”创客空间上。在那里,创意人士可以发明和测试新的产品,那些新产品也很快会遍布于该地区。

“大学生们来这里学习热方程,或者在两个小时内制作出一种乐器。我们还在开发一种设备来帮助中风患者——目前,它还处在原型阶段。”

已经有两个孩子的阮北海带记者参观了位于岘港大学园区的创客创新空间(Maker Innovation Space),这是他自2015年以来建立的两个设施之一。该空间充斥着3D打印机、激光切割机和各种深受科技迷们喜爱的现代设备。

不过,他的人生并非一帆风顺。“我的父母都是主职小学教师,同时还要兼职务农。他们得饲养猪等牲畜……他们的收入非常低。”

阮北海出生在越南中部的广南省的一个落后农村,当地人口超过140万。即便是在今天,这个地方也显得不起眼;单车道的道路和单层的房屋被山丘环绕着,周围是无边无际的森林。

越南中部广南省Binh Lan Ward的一个农村里,一条几乎空无一人的道路。即便是在今天,这个地方也显得不起眼:尽是单车道的公路和单层房屋。

“我出生在一个非常贫困的地区……我当初来到岘港就是为了努力学习和工作,以便能够奉养我的父母。那时候我的体重只有38公斤,每天睡4个小时来挤出时间学习英语……我想出国深造。”

在岘港大学获得电气和电子工程学位后,阮北海进入泰国亚洲理工学院,攻读微电子学硕士学位。之后,他跑到慕尼黑,在那里他帮助梅赛德斯-奔驰公司开发了一个黑盒子系统。现年39岁的他是美国华盛顿天主教大学的毕业生,拥有生物医学工程博士学位。他很高兴能够回国。

“当我听说到最新的技术,都是德国人或者英国人发明的。为什么不可以是越南人发明的呢?这就是像Maker Space创客空间这样的地方能够发挥作用的地方:给越南的年轻人一个扬名立万的机会。”

作为越南的第三大城市,岘港的人口刚刚超过100万。它已经准备好迎接更多以创业和科技为中心的项目,比如阮北海的项目,推动国内科技和创新产业的发展。

该国最大的信息技术公司FPT Corporation正寻求在2020年之前将这个沿海城市变成一个“智慧城市”,在交通信号实时管理和医院电子病历记录系统等试点项目上投资65.8万美元。

创新甚至渗透到城市管理当中。作为2025年之前成为“绿色城市”努力的一部分,岘港已经通过引进混合动力汽车和太阳能热水器,减少了1.2万吨的碳排放。

岘港创客创新空间旨在鼓励大学生的口号:设计未来。

尽管所在地区的许多经济体正在趋于放缓,但越南的国内生产总值(GDP)在2018年第一季度取得了7.38%的增长。

尽管美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)对全球贸易怀有敌意,主张“美国优先”,但今年早些时候,从微软到IBM的60多家美国公司齐聚岘港,在由七个省份组成的中央重点经济区寻找商机。

然而,由于只有9%的劳动力具备大学学历,越南可能会在将其工业能力扩展至制造业以外上面临障碍。但阮北海仍然感到乐观。

在和父母(现在已经开开心心地从务农工作中退休)坐在一起时,阮北海开玩笑地说,“我很喜欢我们的Maker Space创客空间的理念:当你来到这里时,你可以很快地进行创新和经历失败。但是,你再尝试一次,你就会成功。在我们取得成功之前,我们得经历很多的失败。”

在Maker Space的墙上,有一个简单的标语:“设计未来”。

如果越南能够提升其劳动力的技能,减少繁文缛节,培育出更多像阮北海这样的优秀人才——越南的未来无疑将会是振奋人心和富有影响力的,不管是对越南人民还是对其所在地区的其他国家。(乐邦)

