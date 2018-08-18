传饿了么和口碑等将合并，再融资30-50亿美元

传饿了么和口碑等将合并，再融资30-50亿美元,饿了么 融资 阿里巴巴 外卖 美团

（原标题：Exclusive: Alibaba merging China food delivery units to counter Tencent-backed Meituan - sources）

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月7日消息，据路透社报道，四位消息人士透露，阿里巴巴计划合并快餐外卖部门，并为新部门融资，加强与美团在中国发展迅速的按需服务市场上的竞争。其中一位人士称，融资预计在今年晚些时候进行，新合并的部门将包括阿里巴巴的盒马鲜生。

阿里巴巴要合并的部门包括外卖平台饿了么和口碑的美食及时尚生活服务。一位消息人士称，阿里巴巴希望为合并后的新实体融资30-50亿美元，另一位人士表示，新实体估值最高可达250亿美元。对此阿里巴巴拒绝置评，饿了么的发言人否认存在合并和融资计划。由于此消息未公开，所有消息人士都拒绝透露身份。

易观国际称，去年中国O2O交易额增长72%至1460亿美元。据艾媒咨询6月的报告称，饿了么和百度外卖第一季度占据中国外卖市场的55%，美团外卖占41%。4月滴滴也推出了自己的外卖服务。美团将在数月内在香港上市，预计募集超40亿美元。在去年的融资中，美团估值达到300亿美元。

阿里巴巴和美团在中国O2O市场竞争，在该市场用户可使用他们的智能手机应用向实体店订购当地的外卖快餐和其他产品。上海科技咨询公司Canalys的研究分析师莫佳称：“阿里巴巴和美团都是可全面提供O2O服务的两大主要公司，阿里巴巴的三个部门相互存在互补性，合并为一个平台与美团竞争有着战略合理性。”

4月阿里巴巴收购了饿了么的剩余股份，对其估值为95亿美元。成立于2015年的口碑由阿里巴巴和蚂蚁金服共同持有，科技部公布的独角兽公司目录中，口碑网2017年底的估值为80亿美元。对今天的消息，蚂蚁金服拒绝发表评论。盒马鲜生未有公开的数字，但在中国13个城市运营着超60家超市。（木秀林）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217128-1.html

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