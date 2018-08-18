因出现未明异常现象 NASA帕克探测器发射推迟至周日

科技传媒网讯 网易科技新闻8月11日消息，据国外媒体报道，由于在发射前出现未明异常现象，美国国家航空航天局旗下的帕克太阳探测器取消原定于当地时间周六凌晨的发射计划。据悉，美国国家航空航天局预计将于美国东部夏令时间8月12日（周日）凌晨3时33分尝试再次进行发射。

据悉，美国国家航空航天局原定于当地时间8月11日（周六）凌晨从位于佛罗里达州的肯尼迪航天中心利用联合发射联盟ULA的德尔塔IV重型火箭将帕克太阳探测器送入太空。由于在发射前几分钟出现未明异常现象，且无法在发射时间窗内解决问题，美国国家航空航天局在倒计时不到2分钟时取消了发射，其计划在24小时内再次进行发射。

作为首要的科学目标，帕克号将追踪能量和热量如何穿过日冕内部，揭开究竟是什么加速了太阳风和以及高能粒子。据称，帕克探测器有望彻底改变人类对太阳的认知。

如若能够在本周日顺利发射，帕克探测器的最高速度将达到每小时70万公里，其将于今年10月初首次飞掠金星，11月份首次抵达近日点，距太阳表面约2410万公里。此后，帕克探测器将6次飞掠金星，借助金星的引力逐渐减速，最近时距离太阳表面仅616万公里。帕克探测器有望在今年年底之前传回首批数据。（晗冰）

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